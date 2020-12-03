Премьер-Лига окажет финансовую помощь Футбольной Лиге на 250 млн. фунтов

Премьер-Лига согласилась предоставить финансовую помощь Футбольной Лиге на сумму в 250 миллионов фунтов.

Напомним, в октябре Футбольная Лига отказалась от кредита Премьер-Лиги в размере 50 млн. фунтов.



Переговоры продолжились, и в конце концов стороны достигли компромисса. Было решено, что транш в 50 млн. фунтов достанется только представителям Лиги Один и Лиги Два.



А вот 20 клубов Чемпионшипа получат сразу 200 млн. фунтов на преодоление последствий пандемии коронавируса, сообщает BBC.



Важно отметить, что сумма в 50 млн. фунтов предусмотрена в виде безвозмездного гранта, а 200 млн. фунтов — это беспроцентный кредит.