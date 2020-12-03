Моуриньо безразличен к своему домашнему рекорду против "Арсенала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его персональный рекорд против "Арсенала" не имеет никакого значения для предстоящего дерби Северного Лондона.

Тренируя "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", Моуриньо не потерпел ни одного поражения в 10 домашних матчах против "Арсенала" — шесть побед и четыре ничьи.



Однако Жозе, ожидая "канониров" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье, не видит смысла рассуждать об этих рекордах — особенно после того, как в конце прошлого сезона он прервал свое проклятье и с восьмой попытки, наконец, победил на "Сент-Джеймс Парк" (1:3).



"Это не имеет никакого значения для данного матча. Это история и только. Мне это безразлично".



"Когда я ездил к "Ньюкаслу" в последний раз, мне говорили, что я никогда там не побеждал в своей карьере, но мне тоже было все равно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.