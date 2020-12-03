Моуриньо безразличен к своему домашнему рекорду против "Арсенала"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его персональный рекорд против "Арсенала" не имеет никакого значения для предстоящего дерби Северного Лондона.

Тренируя "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", Моуриньо не потерпел ни одного поражения в 10 домашних матчах против "Арсенала" — шесть побед и четыре ничьи.

Однако Жозе, ожидая "канониров" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье, не видит смысла рассуждать об этих рекордах — особенно после того, как в конце прошлого сезона он прервал свое проклятье и с восьмой попытки, наконец, победил на "Сент-Джеймс Парк" (1:3).

"Это не имеет никакого значения для данного матча. Это история и только. Мне это безразлично".

"Когда я ездил к "Ньюкаслу" в последний раз, мне говорили, что я никогда там не побеждал в своей карьере, но мне тоже было все равно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Арсенал, Моуриньо, рекорды, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 15:00

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  1. chelsea88 03.12.2020 15:50 # chelsea88
    Короли Северного Лондона разъе6ут гейгуннеров.

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  2. thegodfather 03.12.2020 15:06 # thegodfather
    думаю шпоры не победят. Арсенал слишком много очей проепал в последних матчах. Плюс Арс против топов автобусничает норм. Так что скорее всего ничья

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