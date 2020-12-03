Рэшфорд повредил плечо в матче с ПСЖ

Во время матча Лиги Чемпионов против ПСЖ у нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда вновь возникли проблемы с плечом.

Многие болельщики пришли в негодование, когда на 74-й минуте вчерашнего матча главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, уступая в счете один мяч, заменил Рэшфорда на полузащитника Поля Погба.



Оказывается, эта проблема была вынужденной — напомнила о себе старая болячка Маркуса. Теперь участие 23-летнего англичанина в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу находится под вопросом.



"Это травма плеча, которая беспокоит его какое-то время. Давайте посмотрим, как быстро он сможет восстановиться. Надеюсь, он будет готов к матчу с "Вест Хэмом", — сообщил Сульшер BT Sport.



Добавим, отправляясь на выезд к "молотобойцам", Сульшер будет держать в уме, что в следующий вторник его команде играть против "РБ Лейпциг" — только избежав поражения, "красные дьяволы" попадут в плей-офф Лиги Чемпионов.