"Астон Вилла" подняла цену за Грилиша до 100 млн. фунтов

"Астон Вилла" подняла цену за своего капитана Джека Грилиша до 100 миллионов фунтов.

Грилиш очень ярко провел первый для "вилланов" сезон после возвращения в Премьер-Лигу, чем привлек интерес "Манчестер Юнайтед".



Минувшим летом "Астон Вилла" оценивала Джека в 70 миллионов фунтов, так и не дождавшись подходящих предложений.



С тех пор Грилиш заключил новый пятилетний контракт, пробился в сборную Англии и продолжает блистать в Премьер-Лиге. На "Вилла Парк" сделали логичный вывод, что цену за Джека стоит повысить.



Как сообщает The Telegraph, теперь "вилланы" оценивают Грилиша минимум в 100 млн. фунтов, а это означает, что 25-летний плеймейкер может стать самым дорогим британским игроком всех времен. Сейчас это звание принадлежит Гарету Бэйлу, который был куплен "Реалом" у "Тоттенхэма" за 89 млн. фунтов в 2013 году.



Столь внушительная цена практически исключает уход Грилиша в январе, однако есть все шансы, что Джек отправится в большой клуб по окончании сезона, особенно если продолжит играть на высоком уровне и проявит себя на Евро-2020.



The Telegraph ожидает, что среди претендентов на Грилиша будут не только "Манчестер Юнайтед" с "Манчестер Сити", но и некоторые зарубежные клубы.