Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг, 3 декабря, "Тоттенхэм", "Лестер" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЛАСК — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция
В данный момент "Тоттенхэм" имеет равное количество очков в Группе J с "Антверпеном" (по 9), которому позорно проиграл в конце октября и с которым еще раз сыграет в последнем туре.
Но решить задачу по выходу в плей-офф "шпоры" могут уже в выездом матче против ЛАСКа. Для этого им будет достаточно и ничейного результата.
Уже в воскресенье "Тоттенхэм" проведет дерби против "Арсенала" в Премьер-Лиге, так что Жозе Моуриньо определенно будет держать это в уме, определяя состав на матч в Австрии.
- ЛАСК проиграл все три предыдущие встречи с английскими командами, включая единственную домашнюю такого рода — 0:5 против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы в прошлом сезоне.
- "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в пяти последних выездах в Австрию (4 победы, 1 ничья), но самый свежий из них датируется августом 1991.
- Со старта прошлого сезона (не считая квалификацию), ЛАСК выиграл пять из семи домашних матчей в Лиге Европы (2 поражения).
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Тоттенхэм" забивает минимум трижды за матч, за исключением поражения 1:0 от "Антверпена".
"Тоттенхэм" оставил дома с болячками Тоби Алдервейрелда, Серхио Регилона, Карлоса Винисиуса и Эрика Ламелу, но все они, кроме Ламелы, могут вернуться к уикенду.
ЗАРЯ — ЛЕСТЕР 20:55 Онлайн-трансляция
"Лестер" уже вышел в плей-офф и нуждается еще в одном очке, чтобы гарантировать себе первое место в Группе G. Но если "Брага" проиграет АЕКу, то "лисы" останутся лидерами квартета даже в случае поражения от "Зари".
В воскресенье "Лестеру" играть в гостях у "Шеффилд Юнайтед", где "лисы" нуждаются в победе для укрепления своих европейских амбиций, поэтому Брендан Роджерс определенно побережет некоторых игроков во время поездки на Украину.
- "Заря" проиграла все три встречи с английскими командами в еврокубках, ни разу не забив.
- Победа 3:0 ранее в этом сезоне стала первой встречей "Лестера" с соперником из Украины.
- Победа 0:3 в гостях у АЕКа на прошлой неделе прервала серию "Зари" из шести поражений подряд в Лиге Европы (не считая квалификации). То была первая победа для украинской команды с октября 2017.
- Только "Арсенал" и "Хоффенхайм" (по 12) набрали очков больше в этом розыгрыше Лиги Европы, чем "Лестер" (10), и только три команды забили голов больше, чем "лисы" (12).
- Нападающий Келечи Ихеаначо поучаствовал во всех трех голах против "Зари" в первом туре группового этапа.
Из лазарета "Лестера" вернулись и готовы играть Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди. Тимоти Кастань все еще лечится. Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Юри Тилеманс и Джейми Варди остались дома и смогут отдохнуть.
АРСЕНАЛ — РАПИД 23:00 Онлайн-трансляция
Выступление "Арсенала" в Лиге Европы резко контрастирует с Премьер-Лигой. "Канониры" буксуют во внутреннем чемпионате, но на европейской арене идут со 100-процентным результатом.
Подопечные Микеля Артеты уже в плей-офф, одержав четыре победы из четырех возможных. Лондонцы досрочно выиграют свою группу, если не не уступят "Рапиду".
- "Арсенал" выиграл обе предыдущие домашние встречи с командами из Австрии.
- "Рапид" проиграл три из четырех последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях, одолев лишь "Астон Виллу" со счетом 2:3 в августе 2010.
- "Арсенал" может всего лишь во второй раз оформить пять побед в пяти первых матчах какого-либо европейского соревнования — после Лиги Чемпионов в памятном сезоне 2005/06.
- "Рапид" имеет возможность впервые с ноября 2015 оформить три победы подряд в Лиге Европы.
- В трех последних матчах Лиги Европы за "Арсенал" Джо Уиллок поучаствовал в пяти голах.
"Арсенал" предоставит защитнику Давиду Луису возможность залечить голову, разбитую в матче против "Вулверхэмптона". Томас Партей все еще восстанавливается после травмы бедра. Габриэль Мартинелли едва приступил к тренировкам.
03.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
Безвиз: я могу собрать 100 колбасников за 0.01 секунды, рассказывая им неприятную правду о клубе. Я сплотил против себя самую большую фан-базу в СНГ и поэтому скоро дам интервью Гордону и Дудю.
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Следственный комитет и пенсионный фонд представили коллаборацию года, цель которой максимально снять с государства социальные обязательства по отношению к ветеранам, причём успеть сделать это до девятого мая, всё-таки кризис, нужно экономить, и все пытаются урезать расходы, как умеют. Следователи СКР начали вызывать на допросы свидетелей Сталинградской битвы. Такие повестки получили 80 жителей Волгограда. И это в разгар эпидемии, когда данные по количеству заражённых и умерших каждый день бьют рекорды. Таскать девяностолетних стариков на допросы, когда всё вокруг закрывается и запрещается, могли додуматься только те, кто, очевидно, возомнили себя правопреемниками НКВД. Вот кому нахуй всрались эти допросы? Что такого важного и способного повлиять на историю Второй Мировой войны может рассказать 95-летний ветеран капитану Пидоренко, заставившему старика выйти из дома в пандемию? В принципе, единственное, что он может сказать: нацисты не убили, но, кажется, вы это сейчас исправите
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01.12.2020 19:42 #
sausage
Бля, вы все здесь больные. Одни расследования устраивают, кто чей фейк, другой пол дня тратит, доказывая, то он тут не сидит и ему на самом деле пох) Какая разница где чей фейк?
Источник: http://fapl.ru/posts/82524/?c=1#c7252727
02.12.2020 12:46 #
sausage
А гениусс - это не суп случайно?
Источник: http://fapl.ru/posts/82551/?c=1#c7253175
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Обязательно прослушайте эту песню и добавьте в свой плейлист
https://www.youtube.com/watch?v=cdXfTN5Nk_U
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казнь хорьков, зари и шкоды.
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Лил памп скоро новый альбом выпустит, который будет с фитом моргентерна, и тогда моргенштерн станет популярным на весь мир
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