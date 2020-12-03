Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 3 декабря, "Тоттенхэм", "Лестер" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЛАСК — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция



В данный момент "Тоттенхэм" имеет равное количество очков в Группе J с "Антверпеном" (по 9), которому позорно проиграл в конце октября и с которым еще раз сыграет в последнем туре.



Но решить задачу по выходу в плей-офф "шпоры" могут уже в выездом матче против ЛАСКа. Для этого им будет достаточно и ничейного результата.



Уже в воскресенье "Тоттенхэм" проведет дерби против "Арсенала" в Премьер-Лиге, так что Жозе Моуриньо определенно будет держать это в уме, определяя состав на матч в Австрии.



- ЛАСК проиграл все три предыдущие встречи с английскими командами, включая единственную домашнюю такого рода — 0:5 против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы в прошлом сезоне.



- "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в пяти последних выездах в Австрию (4 победы, 1 ничья), но самый свежий из них датируется августом 1991.



- Со старта прошлого сезона (не считая квалификацию), ЛАСК выиграл пять из семи домашних матчей в Лиге Европы (2 поражения).



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Тоттенхэм" забивает минимум трижды за матч, за исключением поражения 1:0 от "Антверпена".



"Тоттенхэм" оставил дома с болячками Тоби Алдервейрелда, Серхио Регилона, Карлоса Винисиуса и Эрика Ламелу, но все они, кроме Ламелы, могут вернуться к уикенду.



ЗАРЯ — ЛЕСТЕР 20:55 Онлайн-трансляция



"Лестер" уже вышел в плей-офф и нуждается еще в одном очке, чтобы гарантировать себе первое место в Группе G. Но если "Брага" проиграет АЕКу, то "лисы" останутся лидерами квартета даже в случае поражения от "Зари".



В воскресенье "Лестеру" играть в гостях у "Шеффилд Юнайтед", где "лисы" нуждаются в победе для укрепления своих европейских амбиций, поэтому Брендан Роджерс определенно побережет некоторых игроков во время поездки на Украину.



- "Заря" проиграла все три встречи с английскими командами в еврокубках, ни разу не забив.



- Победа 3:0 ранее в этом сезоне стала первой встречей "Лестера" с соперником из Украины.



- Победа 0:3 в гостях у АЕКа на прошлой неделе прервала серию "Зари" из шести поражений подряд в Лиге Европы (не считая квалификации). То была первая победа для украинской команды с октября 2017.



- Только "Арсенал" и "Хоффенхайм" (по 12) набрали очков больше в этом розыгрыше Лиги Европы, чем "Лестер" (10), и только три команды забили голов больше, чем "лисы" (12).



- Нападающий Келечи Ихеаначо поучаствовал во всех трех голах против "Зари" в первом туре группового этапа.



Из лазарета "Лестера" вернулись и готовы играть Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди. Тимоти Кастань все еще лечится. Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Юри Тилеманс и Джейми Варди остались дома и смогут отдохнуть.



АРСЕНАЛ — РАПИД 23:00 Онлайн-трансляция



Выступление "Арсенала" в Лиге Европы резко контрастирует с Премьер-Лигой. "Канониры" буксуют во внутреннем чемпионате, но на европейской арене идут со 100-процентным результатом.



Подопечные Микеля Артеты уже в плей-офф, одержав четыре победы из четырех возможных. Лондонцы досрочно выиграют свою группу, если не не уступят "Рапиду".



- "Арсенал" выиграл обе предыдущие домашние встречи с командами из Австрии.



- "Рапид" проиграл три из четырех последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях, одолев лишь "Астон Виллу" со счетом 2:3 в августе 2010.



- "Арсенал" может всего лишь во второй раз оформить пять побед в пяти первых матчах какого-либо европейского соревнования — после Лиги Чемпионов в памятном сезоне 2005/06.



- "Рапид" имеет возможность впервые с ноября 2015 оформить три победы подряд в Лиге Европы.



- В трех последних матчах Лиги Европы за "Арсенал" Джо Уиллок поучаствовал в пяти голах.



"Арсенал" предоставит защитнику Давиду Луису возможность залечить голову, разбитую в матче против "Вулверхэмптона". Томас Партей все еще восстанавливается после травмы бедра. Габриэль Мартинелли едва приступил к тренировкам.