Сульшер не получил бы работу в МЮ, если бы Brexit случился раньше
"Манчестер Юнайтед" не смог бы назначить Оле Гуннара Сульшера своим главным тренером, если бы новые правила насчет Brexit вступили в силу раньше.
В минувший вторник было объявлено, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA вместе с британскими властями договорились о системе, которая будет регулировать приезд иностранных игроков в Англию.
Начиная с января, любой иностранный игрок — как из Евросоюза, так и из-за его пределов — должен быть набрать определенный балл, чтобы присоединиться к английскому клубу.
Однако The Times сообщает, что свои критерии появятся и к иностранным тренерам, которые претендуют на работу в клубах Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.
Опубликованный FA документ гласит, что иностранный специалист не получит разрешение на работу в Англии, если не тренировал клуб в топ-лиге в течение трех из пяти последних лет.
В качестве "топ-лиг" указаны 33 национальных чемпионата со всего мира, но норвежского, где Сульшер три года тренировал "Мольде" до своего перехода в "Юнайтед", там нет.
Таким образом, возвращение Сульшера на "Олд Траффорд" просто не случилось бы, если бы развод Британии и Евросоюза случился раньше.
03.12.2020 11:00
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Сказать по этому поводу нечего, поэтому просто напомню что аснл говно, а калониры пидopacы.
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