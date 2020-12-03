Сульшер не получил бы работу в МЮ, если бы Brexit случился раньше

"Манчестер Юнайтед" не смог бы назначить Оле Гуннара Сульшера своим главным тренером, если бы новые правила насчет Brexit вступили в силу раньше.

В минувший вторник было объявлено, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA вместе с британскими властями договорились о системе, которая будет регулировать приезд иностранных игроков в Англию.



Начиная с января, любой иностранный игрок — как из Евросоюза, так и из-за его пределов — должен быть набрать определенный балл, чтобы присоединиться к английскому клубу.



Однако The Times сообщает, что свои критерии появятся и к иностранным тренерам, которые претендуют на работу в клубах Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.



Опубликованный FA документ гласит, что иностранный специалист не получит разрешение на работу в Англии, если не тренировал клуб в топ-лиге в течение трех из пяти последних лет.



В качестве "топ-лиг" указаны 33 национальных чемпионата со всего мира, но норвежского, где Сульшер три года тренировал "Мольде" до своего перехода в "Юнайтед", там нет.



Таким образом, возвращение Сульшера на "Олд Траффорд" просто не случилось бы, если бы развод Британии и Евросоюза случился раньше.