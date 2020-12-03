Сульшер не получил бы работу в МЮ, если бы Brexit случился раньше

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" не смог бы назначить Оле Гуннара Сульшера своим главным тренером, если бы новые правила насчет Brexit вступили в силу раньше.

В минувший вторник было объявлено, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA вместе с британскими властями договорились о системе, которая будет регулировать приезд иностранных игроков в Англию.

Начиная с января, любой иностранный игрок — как из Евросоюза, так и из-за его пределов — должен быть набрать определенный балл, чтобы присоединиться к английскому клубу.

Однако The Times сообщает, что свои критерии появятся и к иностранным тренерам, которые претендуют на работу в клубах Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.

Опубликованный FA документ гласит, что иностранный специалист не получит разрешение на работу в Англии, если не тренировал клуб в топ-лиге в течение трех из пяти последних лет.

В качестве "топ-лиг" указаны 33 национальных чемпионата со всего мира, но норвежского, где Сульшер три года тренировал "Мольде" до своего перехода в "Юнайтед", там нет.

Таким образом, возвращение Сульшера на "Олд Траффорд" просто не случилось бы, если бы развод Британии и Евросоюза случился раньше.


Метки Brexit, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 03.12.2020 11:15 # chelsea88
    Сказать по этому поводу нечего, поэтому просто напомню что аснл говно, а калониры пидopacы.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: