Гарт Крукс: "Филлипс — идеальная замена для Хендерсона"

Бывший игрок "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Гарт Крукс считает, что полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс стал бы идеальным преемником для капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона.

В прошлом сезоне 25-летний Филлипс выиграл с "Лидсом" Чемпионшип, а сейчас доказывает свой класс на уровне Премьер-Лиге. Успехи Калвина не остались незамеченными в сборной Англии, куда он теперь регулярно вызывается.



Крукс восхищается тем, насколько полезно Филлипс играет за команду Марсело Бьелсы, и не удивится, если вскоре Калвин уйдет на повышение — например, в "Ливерпуль".



"Лидсу" не хватало Калвина Филлипса против "Лестера" и "Кристал Пэлас", но он вернулся на матч с "Эвертоном".



"Этот игрок сборной Англии продолжает укреплять свою репутацию. Он был слишком резок для "ирисок".



"Этот парень напоминает мне молодого Брайана Робсона, когда бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии еще выступал за "Вест Бромвич".



"Филлипс носится по всему полю, он не боится вступить в борьбу, и он видит возможности для паса. Он не сразу привлекает ваше внимание, но со временем вы начинаете понимать, какой огромный вклад он делает в игру команды".



"Думаю, он является идеальной заменой для Джордана Хендерсона, и я имею ввиду не только сборную Англии", — сообщил Крукс BBC.