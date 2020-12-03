Артете сперва придется продать, чтобы кого-нибудь купить в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что ему сперва придется продать, чтобы позволить себе покупки в зимнее трансферное окно.

Результаты последних недель обнажили массу проблем в игре "Арсенала", и Артета ищет возможность обратиться на трансферный рынок для их решения.



Но прямо сейчас у "канониров", которым приписывают интерес к Доминику Собосали из "Ред Булл", Уссему Ауару из "Лиона" и Эмилиано Буэндиа из "Норвича", нет денег, и Артета думает о том, как ему избавиться от балласта вроде Сократиса Папастатопулоса и Месута Озила.



"Мы строим планы, мы разговариваем с (техническим директором) Эду и клубом о том, что сможем позволить себе в январе".



"Но в данный момент это выглядит довольно сложно, а также непредсказуемо. В данный момент мы очень ограничены в ресурсах. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, рынок придет в движение, и мы будем готовы. Чтобы купить игроков, нам нужно будет что-нибудь предпринять, учитывая ограничения рынка и наши собственные ограничения", — цитирует Артету ESPN.