Артете сперва придется продать, чтобы кого-нибудь купить в январе

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что ему сперва придется продать, чтобы позволить себе покупки в зимнее трансферное окно.

Результаты последних недель обнажили массу проблем в игре "Арсенала", и Артета ищет возможность обратиться на трансферный рынок для их решения.

Но прямо сейчас у "канониров", которым приписывают интерес к Доминику Собосали из "Ред Булл", Уссему Ауару из "Лиона" и Эмилиано Буэндиа из "Норвича", нет денег, и Артета думает о том, как ему избавиться от балласта вроде Сократиса Папастатопулоса и Месута Озила.

"Мы строим планы, мы разговариваем с (техническим директором) Эду и клубом о том, что сможем позволить себе в январе".

"Но в данный момент это выглядит довольно сложно, а также непредсказуемо. В данный момент мы очень ограничены в ресурсах. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, рынок придет в движение, и мы будем готовы. Чтобы купить игроков, нам нужно будет что-нибудь предпринять, учитывая ограничения рынка и наши собственные ограничения", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 09:00

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  1. wengerrrro 03.12.2020 09:44 # wengerrrro
    бедный артета) кроенке такой ублюдок шо пздц))

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  2. mick08 03.12.2020 09:28 # mick08
    Чтобы купить что-нибудь ненужное нужно сначала продать что-нибудь ненужное (матроскин)

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  3. ofori-twumasi 03.12.2020 09:16 # ofori-twumasi
    Почку продать

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