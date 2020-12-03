Клопп захотел открыть шампанское после травмы Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что ему захотелось откупорить бутылку шампанского, когда он узнал о характере травмы голкипера Алиссона.

Напомним, Алиссон пропустил победу 0:1 над "Аяксом" в Лиге Чемпионов во вторник из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного несколькими днями ранее против "Брайтона".



Клопп уже говорил, что Алиссон пропустит от 10 до 14 дней, однако на фоне гораздо более серьезных травм потеря бразильца не вызывает у Юргена тревоги.



"Слушайте, когда в такого рода времена кто-нибудь говорит вам, что это две недели, ты уже начинаешь открывать шампанское".



"Но это в любом случае четыре пропущенных матча. Давайте посмотрим — возможно, и три. Я не знаю. Я лишь знаю, что на выходных он не сможет сыграть, а дальше станет видно".



"Это очень, очень, очень, очень, очень, очень небольшая травма задней поверхности бедра. Но достаточная, чтобы ты не мог играть".



"Он почувствовал дискомфорт во время игры. Ничего страшного не случилось, но после матча он упомянул об этом, мы провели обследование и обнаружили травму. Так что он пропустит какое-то время", — сообщил Клопп Esporte Interativo.