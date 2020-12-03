Лэмпард: "Жиру — профессионал высшего уровня"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил нападающего Оливье Жиру после покера того против "Севильи" в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Жиру является редким гостем в стартовом составе "Челси", однако это не мешает ему проявлять себя. На прошлой неделе Оливье забил победный гол против "Ренна", выйдя на замену, а в среду вечером четырежды огорчил "Севилью".



После победы 0:4 Лэмпард отметил профессионализм 34-летнего француза, который теперь может похвастать 17 голами за карьеру в Лиге Чемпионов, что даже больше, чем у Зинедина Зидана (14), легендарного соотечественника Жиру.



"Он профессионал высшего уровня, и я думаю, он подтверждает это всю свою карьеру. Думаю, именно поэтому Оли и забил столько голов за сборную Франции и в Лиге Чемпионов".



"Он не всегда был основным игроком и до моего прихода, но я сразу же смог почувствовать позитив, исходящий от него как игрока. Я почувствовал это благодаря тому, как он хочет тренироваться, как он хочет влиять на людей — независимо от того, играет он в старте или нет".



"Он сыграл много матчей в старте за нас, и с момента возобновления прошлого сезона он принес очень большую пользу, играя таким образом, как сегодня вечером".



"Он является хорошим примером для молодежи и тех игроков, которые не всегда играют. Такое, конечно, бывает, когда у тебя в составе более 20 игроков".



"Эти игроки продолжают хорошо тренироваться, а когда выходят, то играют так, как сегодня вечером. Это была очень, очень совершенная игра с учетом обстоятельств".



"Забить четыре гола на таком уровне, уровне Лиги Чемпионов, против такого крепкого соперника — это удивительное достижение для Оли".



"Все его голы были забиты на высоком индивидуальном мастерстве, хотя я знаю, что последний был пенальти. Это было сочетание индивидуального мастерства и стараний команды, и он по праву получил стоячие аплодисменты, уходя с поля. Я рад за него", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.