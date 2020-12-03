Сульшер посетовал на реализацию и высказался об удалении Фреда

После домашнего поражения 1:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посетовал на плохую реализацию моментов и прокомментировал удаление полузащитника Фреда.

Обменявшись голами с ПСЖ в первом тайме матча на "Олд Траффорд", в начале второго "Юнайтед" упустил несколько моментов, а вот соперник своим шансом воспользовался и вновь вышел вперед.



Затем случилось удаление Фреда, а в концовке ПСЖ забил еще раз и не позволил "красным дьяволам" досрочно выйти в плей-офф. Сульшер считает, что это было хорошее зрелище, однако результат его печалит.



"Это был очень хороший футбольный матч, который заслуживает зрителей. Уже видя составы команд, ты думаешь, что в матче могут быть голы, потому что здесь много атакующих талантов. Не думаю, что кто-нибудь остался расстроен. Моменты имели обе команды".



"Будь мы чуть беспощаднее в завершении атак, мы могли бы прикончить интригу к середине второго тайма. В тот отрезок матча нам лишь требовалось использовать свои моменты".



"Мы имели очень большие моменты. Здесь и решается судьба больших матчей — можно сколько угодно говорить о владении мячом в середине поля и о том, какая команда доминировала в игре, но судьба матчей решается на концах поля", — сообщил Сульшер BT Sport.



Также Оле Гуннар объяснил, почему не заменил Фреда раньше, хотя бразилец явно напрашивался на удаление и на 70-й минуте, наконец, получил свою вторую желтую карточку.



"Фреду не стоило совершать движение головой по направлению к сопернику (в случае с первой желтой). Я не думаю, что он коснулся его, но все равно тебе не стоит этого делать. Поэтому ему слегка повезло, потому что обычно это или ничего, или красная карточка".



"Почему я не заменил его? Фред играл очень хорошо. Мы говорили о том, что нужно сохранять хладнокровие и не идти на поводу у эмоцией. В случае со второй желтой карточкой фола и близко не было. Андер (Эррера) это тоже знает, он определенно знает", — добавил Сульшер.