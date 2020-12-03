"Челси" сокрушил "Севилью" покером Жиру

Покер Оливье Жиру позволил "Челси" разгромить "Севилью" со счетом 0:4 и досрочно выиграть Группу E Лиги Чемпионов.

Только Эдуар Менди и Жоржиньо уцелели из стартового состава "синих" на безголевой матч против "Тоттенхэма" в минувший уикенд. В числе игроков, получивших свой шанс с первых минут, оказались Андреас Кристенсен, выздоровевший Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.



"Челси" мощно начал этот матч и уже на восьмой минуте праздновал взятие ворот. Кай Хаверц протащил мяч вперед до подступов к штрафной, отдал внутрь площадки на Жиру, который первым касанием подработал снаряд, а вторым пробил по цели — 0:1.



Вскоре "Севилья" пришла в себя, и "синие" без особого сопротивления отдали инициативу. Хозяева нанесли несколько ударов, хотя до перерыва Менди по-настоящему не потревожили.



Гости в свою очередь до перерыва могли удвоить счет, однако удар Антонио Рюдигера головой был остановлен на линии ворот Франко Васкесом.



Второй тайм начался с того, что Жиру после паса Матео Ковачича вошел в штрафную по центру, обманул защитника и подсек мяч перед голкипером — 0:2.



Дальше игра складывалась довольно комфортно для "Челси", а на 74-й минуте Жиру головой вколотил мяч под перекладину после навеса с правого фланга от Нголо Канте — 0:3.



Точку в матче на 83-й минуте поставил его главный герой, то есть Жиру. Оливье реализовал пенальти, который сам и заработал — 0:4.



Путевка в плей-офф была у "Севильи" уже в кармане, поэтому-то испанская команда не стала напрягаться, когда "Челси" открыл счет, а затем укрепил свое преимущество. "Синие" провели отличный матч, снова не пропустили, а Жиру определенно добавил Фрэнку Лэмпарду пищи для размышлений.



"Севилья" (Испания) — "Челси" (Англия) — 0:4 (0:1)



Голы: Жиру 8, 54, 74, 83 (пен).



"Севилья": Вацлик, Навас (Кунде 59), Карлос, Гомес, Рекик, Родригес (Жордан 60), Ракитич (Торрес 75), Гудель, Эн-Несири, Идрисси (Окампос 60), Васкес (Эль-Хаддади 66).



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Гилмор 85), Ковачич (Зийеш 67), Хаверц (Канте 67), Пулишич (Маунт 67), Хадсон-Одои, Жиру (Вернер 84).



Предупреждения: Гудель, Идрисси, Гомес, Жордан — Ковачич, Пулишич, Зийеш, Маунт.