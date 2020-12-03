"Челси" сокрушил "Севилью" покером Жиру
Покер Оливье Жиру позволил "Челси" разгромить "Севилью" со счетом 0:4 и досрочно выиграть Группу E Лиги Чемпионов.
Только Эдуар Менди и Жоржиньо уцелели из стартового состава "синих" на безголевой матч против "Тоттенхэма" в минувший уикенд. В числе игроков, получивших свой шанс с первых минут, оказались Андреас Кристенсен, выздоровевший Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.
"Челси" мощно начал этот матч и уже на восьмой минуте праздновал взятие ворот. Кай Хаверц протащил мяч вперед до подступов к штрафной, отдал внутрь площадки на Жиру, который первым касанием подработал снаряд, а вторым пробил по цели — 0:1.
Вскоре "Севилья" пришла в себя, и "синие" без особого сопротивления отдали инициативу. Хозяева нанесли несколько ударов, хотя до перерыва Менди по-настоящему не потревожили.
Гости в свою очередь до перерыва могли удвоить счет, однако удар Антонио Рюдигера головой был остановлен на линии ворот Франко Васкесом.
Второй тайм начался с того, что Жиру после паса Матео Ковачича вошел в штрафную по центру, обманул защитника и подсек мяч перед голкипером — 0:2.
Дальше игра складывалась довольно комфортно для "Челси", а на 74-й минуте Жиру головой вколотил мяч под перекладину после навеса с правого фланга от Нголо Канте — 0:3.
Точку в матче на 83-й минуте поставил его главный герой, то есть Жиру. Оливье реализовал пенальти, который сам и заработал — 0:4.
Путевка в плей-офф была у "Севильи" уже в кармане, поэтому-то испанская команда не стала напрягаться, когда "Челси" открыл счет, а затем укрепил свое преимущество. "Синие" провели отличный матч, снова не пропустили, а Жиру определенно добавил Фрэнку Лэмпарду пищи для размышлений.
"Севилья" (Испания) — "Челси" (Англия) — 0:4 (0:1)
Голы: Жиру 8, 54, 74, 83 (пен).
"Севилья": Вацлик, Навас (Кунде 59), Карлос, Гомес, Рекик, Родригес (Жордан 60), Ракитич (Торрес 75), Гудель, Эн-Несири, Идрисси (Окампос 60), Васкес (Эль-Хаддади 66).
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Гилмор 85), Ковачич (Зийеш 67), Хаверц (Канте 67), Пулишич (Маунт 67), Хадсон-Одои, Жиру (Вернер 84).
Предупреждения: Гудель, Идрисси, Гомес, Жордан — Ковачич, Пулишич, Зийеш, Маунт.
03.12.2020 01:00
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Последние комментарии:
Сутулый ватокат.
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Фрэнки ай прауд ай лав ю ,пивоварию сюда нахой!!!
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Ломбарду в голову надеюсь ударит шо этого в запасе держать не стоило/стоит.
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Севилья - Пук 3-1
Севилья - третий состав Челси 0-4
Портовые обрыганы еще и называют свою деревенскую помоечку топ клубом ору )))
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Топчики
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Севилья не напряглась видать из-за игры с Реалом на выходных. Жиру нихуя се...
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Жиру 4 - 0 Севилья
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Жиру смотрит на Ибру, Криша.. Нанимает физиотерапевта +5 лет к карьере
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пока всякие латентные пидерасты оценивают футболистов по их наготе, болельщики Челси наслаждаются игрой этого самого футболиста, ну что за топари
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С победой друзья мои....отличный результат, Жиру топ...
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жиру самый возрастной автор трика и покера в истории лч, ну что за топарь
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kukuruzzo
https://www.spetteguless.it/wp-content/uploads/2016/06/32481.jpg
Как же пенсы любят жопы.
(ответить)
Бля аж салатика оливье захотелось
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голов в лч после ухода жиру из арсенала
арсенал : 0
жиру : 5
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This is what you get when you play with a natural forward on his natural position.
A lesson to be learned for Chelsea manager
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Покер... Чтит арсенальские традиции!
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просто обоссали балерин испанских, за это вдвойне приятно.
Хочу жиру в паре с вернером, во буит зрелище. Всех с победой!
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Старик то еще могет! Салат хорош.
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Зря я его критиковал. Он в свои 34 лучше 29-летнего Ляказетта в разы.
Хорошая покупка для Челси. Старательный игрок, полезный
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гироуд найс
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