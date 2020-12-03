"Челси" сокрушил "Севилью" покером Жиру

Оливье Жиру Покер Оливье Жиру позволил "Челси" разгромить "Севилью" со счетом 0:4 и досрочно выиграть Группу E Лиги Чемпионов.

Только Эдуар Менди и Жоржиньо уцелели из стартового состава "синих" на безголевой матч против "Тоттенхэма" в минувший уикенд. В числе игроков, получивших свой шанс с первых минут, оказались Андреас Кристенсен, выздоровевший Кристиан Пулишич и Оливье Жиру.

"Челси" мощно начал этот матч и уже на восьмой минуте праздновал взятие ворот. Кай Хаверц протащил мяч вперед до подступов к штрафной, отдал внутрь площадки на Жиру, который первым касанием подработал снаряд, а вторым пробил по цели — 0:1.

Вскоре "Севилья" пришла в себя, и "синие" без особого сопротивления отдали инициативу. Хозяева нанесли несколько ударов, хотя до перерыва Менди по-настоящему не потревожили.

Гости в свою очередь до перерыва могли удвоить счет, однако удар Антонио Рюдигера головой был остановлен на линии ворот Франко Васкесом.

Второй тайм начался с того, что Жиру после паса Матео Ковачича вошел в штрафную по центру, обманул защитника и подсек мяч перед голкипером — 0:2.

Дальше игра складывалась довольно комфортно для "Челси", а на 74-й минуте Жиру головой вколотил мяч под перекладину после навеса с правого фланга от Нголо Канте — 0:3.

Точку в матче на 83-й минуте поставил его главный герой, то есть Жиру. Оливье реализовал пенальти, который сам и заработал — 0:4.

Путевка в плей-офф была у "Севильи" уже в кармане, поэтому-то испанская команда не стала напрягаться, когда "Челси" открыл счет, а затем укрепил свое преимущество. "Синие" провели отличный матч, снова не пропустили, а Жиру определенно добавил Фрэнку Лэмпарду пищи для размышлений.

"Севилья" (Испания) — "Челси" (Англия) — 0:4 (0:1)

Голы: Жиру 8, 54, 74, 83 (пен).

"Севилья": Вацлик, Навас (Кунде 59), Карлос, Гомес, Рекик, Родригес (Жордан 60), Ракитич (Торрес 75), Гудель, Эн-Несири, Идрисси (Окампос 60), Васкес (Эль-Хаддади 66).

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо (Гилмор 85), Ковачич (Зийеш 67), Хаверц (Канте 67), Пулишич (Маунт 67), Хадсон-Одои, Жиру (Вернер 84).

Предупреждения: Гудель, Идрисси, Гомес, Жордан — Ковачич, Пулишич, Зийеш, Маунт.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2020 01:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 03.12.2020 01:55 # lexa-arsenal
    Сутулый ватокат.

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  2. jirrort 03.12.2020 01:54 # jirrort
    Фрэнки ай прауд ай лав ю ,пивоварию сюда нахой!!!

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  3. liverpo0ol 03.12.2020 01:49 # liverpo0ol
    Ломбарду в голову надеюсь ударит шо этого в запасе держать не стоило/стоит.

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  4. jirrort 03.12.2020 01:46 # jirrort
    Севилья - Пук 3-1
    Севилья - третий состав Челси 0-4

    Портовые обрыганы еще и называют свою деревенскую помоечку топ клубом ору )))

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  5. jirrort 03.12.2020 01:43 # jirrort
    Топчики

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  6. mancunia-planet 03.12.2020 01:43 # mancunia-planet
    Севилья не напряглась видать из-за игры с Реалом на выходных. Жиру нихуя се...

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  7. gidro-met 03.12.2020 01:31 # gidro-met
    Жиру 4 - 0 Севилья

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  8. gidro-met 03.12.2020 01:18 # gidro-met
    Жиру смотрит на Ибру, Криша.. Нанимает физиотерапевта +5 лет к карьере

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  9. nietzsche 03.12.2020 01:14 # nietzsche
    пока всякие латентные пидерасты оценивают футболистов по их наготе, болельщики Челси наслаждаются игрой этого самого футболиста, ну что за топари

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  10. chelsealondon 03.12.2020 01:12 # chelsealondon
    С победой друзья мои....отличный результат, Жиру топ...

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  11. nietzsche 03.12.2020 01:11 # nietzsche
    жиру самый возрастной автор трика и покера в истории лч, ну что за топарь

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  12. lovrentiy 03.12.2020 01:11 # lovrentiy
    kukuruzzo
    https://www.spetteguless.it/wp-content/uploads/2016/06/32481.jpg

    Как же пенсы любят жопы.

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  13. srapt 03.12.2020 01:10 # srapt
    Бля аж салатика оливье захотелось

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  14. nietzsche 03.12.2020 01:10 # nietzsche
    голов в лч после ухода жиру из арсенала
    арсенал : 0
    жиру : 5

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  15. largo-winch 03.12.2020 01:09 # largo-winch
    This is what you get when you play with a natural forward on his natural position.
    A lesson to be learned for Chelsea manager

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  16. brown-ale 03.12.2020 01:09 # brown-ale
    Покер... Чтит арсенальские традиции!

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  17. yamateh 03.12.2020 01:08 # yamateh
    просто обоссали балерин испанских, за это вдвойне приятно.
    Хочу жиру в паре с вернером, во буит зрелище. Всех с победой!

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  18. danik9 03.12.2020 01:07 # danik9
    Старик то еще могет! Салат хорош.

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  19. krutoykanonir 03.12.2020 01:07 # krutoykanonir
    Зря я его критиковал. Он в свои 34 лучше 29-летнего Ляказетта в разы.
    Хорошая покупка для Челси. Старательный игрок, полезный

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  20. charmk 03.12.2020 01:07 # charmk
    гироуд найс

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