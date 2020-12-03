МЮ проиграл ПСЖ и упустил возможность досрочно выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" проиграл дома ПСЖ со счетом 1:3 и поставил под вопрос свой выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно камбэка 2:3 против "Саутгемптона" в стартовом составе "красных дьяволов" можно было наблюдать три изменения. Вместо Неманьи Матича, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда появились Скотт Мактоминей, Антони Мартиаль и Эдинсон Кавани.



Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на шестой минуте. Дальний удар Килиана Мбаппе был заблокирован, однако мяч отскочил к Неймару, который пробил Давида Де Хеа с острого угла — 0:1.



Быстрый гол только придал гостям уверенности, которые установили контроль над игрой. "Юнайтед" пытался атаковать, но угрозы чужим воротам не создавал.



В середине тайма положение "дьяволов" могло только усугубиться, однако рефери и система VAR пожалели Фреда, пытавшегося забодать Леандро Паредеса. Грубиян отделался "горчичником".



Мало-помалу "Юнайтед" стабилизировал свою игру, и хотя ничего не предвещало беды для ПСЖ, на 32-й минуте счет стал равным. Кейлор Навас парировал выстрел Мартиаля, однако атака хозяев продолжилась, и на повторный удар был выведен Рэшфорд. Маркус пробил, а рикошет от Данилу Перейры не оставил голкиперу гостей шансов на спасение — 1:1.



В остатке тайма шла более-менее равная игра. Команды чуть остепенились и действовали с оглядкой на ворота.



В начале второго тайма "Юнайтед" должен был выходить вперед. Рэшфорд создал идеальную голевую возможность для Мартиаля, но тот послал мяч выше.



Вскоре "дьяволы" создали еще один убойный момент. Выйдя один на один, Кавани попытался перебросить мяч через Наваса — перекладина! Добивание Мартиаля было заблокировано защитником.



ПСЖ положительно отреагировал на эти два тревожных звоночка и перешел в наступление. Маркиньос головой пробил в перекладину, а затем Митчелл Баккер наносил свой удар, но Де Хеа справился.



Прошло еще несколько минут, и Маркиньос все-таки вывел свою команду вперед. Абду Диалло направил мяч к линии вратарской на бразильца, а тот тычком поразил цель — 1:2.



Почти сразу же "дьяволы" остались вдесятером. Фред, чье удаление давно напрашивалось, запоздал с подкатом, хотя и добрался до мяча, получив свою вторую желтую карточку.



По большому счету хозяевам терять было нечего, но атаковать вдесятером, когда силы на исходе, было чрезвычайно сложно.



"Юнайтед" слишком рисковал и однажды попался на контратаке. Гости буквально завели мяч в пустые ворота. Последнее касание совершил Неймар — 1:3.



Матч вышел ярким и непредсказуемым. Результат мог быть другим, однако "Юнайтед" своими моментами в начале второго тайма не воспользовался, за что и был наказан. Теперь в Группе H у трех команд по девять очков, и все решится в последнем туре.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 1:3 (1:1)



Голы: Рэшфорд 32 — Неймар 6, 90 Маркиньос 69.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Игало 90), Линделеф, Магуайр, Теллес, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Мартиаль (Гринвуд 79), Кавани (Ван де Бек 79), Рэшфорд (Погба 74).



ПСЖ: Навас, Флоренци (Керер 78), Маркиньос, Диалло (Гейе 90), Кимпембе, Верратти (Рафинья 78), Данилу, Паредес (Эррера 65), Неймар, Кин (Баккер 65), Мбаппе.



Предупреждения: Фред — Паредес, Верратти.



Удаление: Фред 70.