МЮ проиграл ПСЖ и упустил возможность досрочно выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" проиграл дома ПСЖ со счетом 1:3 и поставил под вопрос свой выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Относительно камбэка 2:3 против "Саутгемптона" в стартовом составе "красных дьяволов" можно было наблюдать три изменения. Вместо Неманьи Матича, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда появились Скотт Мактоминей, Антони Мартиаль и Эдинсон Кавани.
Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на шестой минуте. Дальний удар Килиана Мбаппе был заблокирован, однако мяч отскочил к Неймару, который пробил Давида Де Хеа с острого угла — 0:1.
Быстрый гол только придал гостям уверенности, которые установили контроль над игрой. "Юнайтед" пытался атаковать, но угрозы чужим воротам не создавал.
В середине тайма положение "дьяволов" могло только усугубиться, однако рефери и система VAR пожалели Фреда, пытавшегося забодать Леандро Паредеса. Грубиян отделался "горчичником".
Мало-помалу "Юнайтед" стабилизировал свою игру, и хотя ничего не предвещало беды для ПСЖ, на 32-й минуте счет стал равным. Кейлор Навас парировал выстрел Мартиаля, однако атака хозяев продолжилась, и на повторный удар был выведен Рэшфорд. Маркус пробил, а рикошет от Данилу Перейры не оставил голкиперу гостей шансов на спасение — 1:1.
В остатке тайма шла более-менее равная игра. Команды чуть остепенились и действовали с оглядкой на ворота.
В начале второго тайма "Юнайтед" должен был выходить вперед. Рэшфорд создал идеальную голевую возможность для Мартиаля, но тот послал мяч выше.
Вскоре "дьяволы" создали еще один убойный момент. Выйдя один на один, Кавани попытался перебросить мяч через Наваса — перекладина! Добивание Мартиаля было заблокировано защитником.
ПСЖ положительно отреагировал на эти два тревожных звоночка и перешел в наступление. Маркиньос головой пробил в перекладину, а затем Митчелл Баккер наносил свой удар, но Де Хеа справился.
Прошло еще несколько минут, и Маркиньос все-таки вывел свою команду вперед. Абду Диалло направил мяч к линии вратарской на бразильца, а тот тычком поразил цель — 1:2.
Почти сразу же "дьяволы" остались вдесятером. Фред, чье удаление давно напрашивалось, запоздал с подкатом, хотя и добрался до мяча, получив свою вторую желтую карточку.
По большому счету хозяевам терять было нечего, но атаковать вдесятером, когда силы на исходе, было чрезвычайно сложно.
"Юнайтед" слишком рисковал и однажды попался на контратаке. Гости буквально завели мяч в пустые ворота. Последнее касание совершил Неймар — 1:3.
Матч вышел ярким и непредсказуемым. Результат мог быть другим, однако "Юнайтед" своими моментами в начале второго тайма не воспользовался, за что и был наказан. Теперь в Группе H у трех команд по девять очков, и все решится в последнем туре.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 1:3 (1:1)
Голы: Рэшфорд 32 — Неймар 6, 90 Маркиньос 69.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Игало 90), Линделеф, Магуайр, Теллес, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Мартиаль (Гринвуд 79), Кавани (Ван де Бек 79), Рэшфорд (Погба 74).
ПСЖ: Навас, Флоренци (Керер 78), Маркиньос, Диалло (Гейе 90), Кимпембе, Верратти (Рафинья 78), Данилу, Паредес (Эррера 65), Неймар, Кин (Баккер 65), Мбаппе.
Предупреждения: Фред — Паредес, Верратти.
Удаление: Фред 70.
03.12.2020 00:55
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Последние комментарии:
lexa-arsenal
januzaj00
Щас сами покажем класс
Источник: http://fapl.ru/posts/82551/?c=1#c7253645
(ответить)
januzaj00
Матч что, закончился?
Источник: http://fapl.ru/posts/82551/?c=1#c7253648
(ответить)
опять канониры тащат синий мешок. потратили в ТО 300 лямов чтобы понять что им нужно для победы со скамейки поднять Жиру.
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интересно мс еще может выйти в ле чтобы получить шанс на еврокубок?
(ответить)
Олег обязан был своевременно заменить Фреда, было видно по игре часто фолит на грани. Томини охуенно сыграл, но этого не достаточно. Марс плохо. Кавани был хорош, жаль не забил. ПСЖ смотрелся лучше в целом, но опять же Олег мог не допустить удаление Фреджа блин, Кэррик там сука никакой тоже сидит мух считает, заипали спать уже! Команда не развивается нужен новый штаб и спорт дир. Вудворда нахой, вместо него взять топаря из редбулл.
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вот бы хотелось чтобы лузерка опять попала на атмд)) клопик же су4ка симеоне, будет мега угоралово если второй раз подряд их о6оссут в 1\8 лч))
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Будет забавно, если Реал не выйдет с группы
(ответить)
Скам здорово обосрался, имея все козыри на руках перед туром. Теперь прое6 Лейпцигу и удачи в ЛЕ
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пенсы так пыжились обыграть севилью чтобы не попасть на баварию а в итоге могут попасть на симеоне
час от часу не легче
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Ну и Жиру по обзору - топарь жи есть, ссикает на всяких абрахамов полной струей.
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Одно радует, что Лейпциг в выхи играет с Баварией, хоть потреплют их. И так же в субботу с минимальным отдыхом.
Ну и ебан Фред не сможет из-за КК сыграть в ЛЧ.
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еще не факт что лейпциг расслабит булки
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Выпускайте Роя Кина.
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Не понимаю болел других клубов, которые смотрят матчи манков. Сами скам от своих матчей не берут кайф, а сторонние видать и вовсе с прострации и в пучине скуки
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у Челси очередной сухарик, и это с Кристенсеном, что же делает Менди!!! кто там 6лять говорит что жмота лучший трансфер? походу одни и теже дол6оебы, нахваливающие ортету.....
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до сих пор в акуе с покера жиру)
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Мбаппе кстати не ровня Мане. Просто электричка тугая
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Просто мартиаль хочет уволить Алешку, вот негодяй
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Да выйдут. Оле сам себе искусственно создает проблемы, чтобы решить их и выйти красавчиком в сияющих доспехах
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Скам не репка, всегда вытаскивать их судьям не получится.
Тем более, что судьями в игре стали тупорогий фред и беспомощный марс - оба вынесли вердикт справедливый по матчу.
Хотя отрицать, что псж тот еще калич врятли получится. Без Силвы они днят в обороне люто, атакеры тянут одеяло на себя, делая одолжение, в те редкие моменты когда пасуют друг другу. Искуство провокации до гспашек не дотягивает, но оказалось достаточным, для скамодеревьев.
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Martial and Fred must go
Better go Ole.
The beginning and end of the Game was controlled by PSG, thats how you play as a top team.
Also, PSG have quality players on each line. What United could offer against???
Even their best player Rashford would have sit on the bench....
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