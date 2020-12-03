Дайер решил играть защитника еще до прихода Моуриньо

Эрик Дайер рассказал, что решил переквалифицироваться в центрального защитника еще до прихода Жозе Моуриньо на должность главного тренера "Тоттенхэма".

Минувшим летом "Тоттенхэм" попрощался с Яном Вертонгеном, однако Моуриньо даже не потребовалось выходить на трансферный рынок, чтобы заменить столь важного игрока.



Вместо этого Моуриньо сделал ставку Дайера, который уговаривал перевести его в центр обороны еще Маурисио Почеттино, но не был услышан предшественником Жозе.



"Это нечто, о чем мы разговаривали с Жозе после его прихода. Вообще-то, я принял это решение еще до того, как он пришел".



"Я достаточно долго раздумывал над этим и несколько сезонов разговаривал с Почеттино. Я чувствовал, что пришло правильное время, учитывая мой возраст и мои достижения в карьере, для этого шага".



"Я чувствовал, что мне это необходимо для дальнейшего развития, и Жозе отнесся к этому с уважением. Он сказал: "Это твой выбор".



"После матча против "Челси" в прошлом сезоне, когда мы проиграли, он сказал мне: "Теперь у тебя будет шанс, и ты должен показать, на что способен". Я благодарен ему за предоставленную возможность проявить себя на этой позиции. Здесь я чувствую себя увереннее всего", — сообщил Дайер Sky Sports.