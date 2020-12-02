Оуэн назвал Жоту лучшим приобретением этого сезона в Премьер-Лиге
Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн назвал Диогу Жоту лучшим приобретением этого сезона среди клубов Премьер-Лиги.
Решение "Ливерпуля" заплатить 45 миллионов фунтов "Вулверхэмптону" за Жоту в сентябре было встречено неоднозначно, однако с тех пор Диогу развеял все сомнения.
23-летний португалец забил девять голов в своих 15 первых матчах за "красных", и Оуэн не видит более успешного трансфера.
"Никто не мог предсказать, что он заиграет таким образом. Стоит сказать, что он является пока что лучшим приобретением этого сезона в Премьер-Лиге".
"Должен признаться, он удивил меня своей скоростью. Думаю, он гораздо быстрее, нежели я себе представлял. Против "Аталанты" он был словно под электричеством".
"И он просто очень хладнокровный игрок. Многие люди, выходя на свободное пространство, паникуют и мажут мимо цели".
"Он забивает головой, правой ногой, левой ногой. Пока что он забивает всевозможные голы, и он выглядит очень полезным в поддержании игры команды".
"Никто не мог предвидеть того, что он пока что показывает", — сообщил Оуэн BT Sport.
02.12.2020 22:00
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Последние комментарии:
Никогда не понимал дрочки на Фирмино. Жота вот топовый, да.
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Это очевидно, что Жота лучший. Учитывая, что половину матчей начинал с банке.
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Оуэн хотел сказать в Ливерпуле лучшее приобретение... Каждый клуб имеет лучшие приобретения - Вернер, Зиеш для меня...
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