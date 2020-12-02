Схюрс исключает свой переход в "Ливерпуль"

Защитник "Аякса" Перр Схюрс исключил свой переход в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Еще до победы "Ливерпуля" 1:0 над "Аяксом" в Лиге Чемпионов появились слухи, что "красные" задумываются о покупке 21-летнего Схюрса в январе.



Оцениваемый в 27 миллионов фунтов Перр проявил себя с лучшей стороны на "Энфилде" накануне вечером, однако защитник пока не готов к смене клуба.



"Я тоже видел и читал эти истории. Но это всего лишь мой первый сезон в качестве основного игрока "Аякса".



"Я все еще хочу провести несколько сезонов за "Аякс" и помочь клубу выиграть трофеи. Поэтому я не отвлекаюсь на слухи", — сообщил Схюрс Ziggo Sport.