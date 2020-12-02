Фердинанд: "Клопп диктует сюжет, как Фергюсон"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, чем главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп напоминает ему легендарного сэра Алекса Фергюсона.

На протяжении этого сезона Клопп непрерывно жалуется на расписание, критикует телевидение и требует вернуть пять замен. Собственный опыт подсказывает Фердинанду, что Юрген делает это намеренно, дабы увести внимание от проблем в игре "Ливерпуля".



"Иногда он (Фергюсон) мог устроить беседу с командой после матча. Он вел себя максимально спокойно, а затем отправлялся на интервью, и по телевизору ты видел, что он рвет и мечет насчет решений, о которых никто даже не догадывался".



"Однако это уводило внимание от кого-нибудь или чего-нибудь, что могло нам навредить".



"Он сам диктовал сюжет, и я думаю, Клоп очень хорошо это делает в данный момент".



"Возможно, порой он специально говорит о посторонних вещах, что отвлечь от некоторых шероховатостей в их игре на протяжении 90 минут", — сообщил Фердинанд BT Sport.