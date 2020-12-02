Дайер: "Артета — самый яркий молодой тренер в Европе"

Микель Артета Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер назвал Микеля Артету из "Арсенала" "самым ярким молодым тренером в Европе".

После домашнего поражения 1:2 от "Вулверхэмптона" подопечные Артеты были отброшены на 14-ю позицию в Премьер-Лиге, а Микель оказался под серьезным давлением, принявшись вслух рассуждать о возможном увольнении.

В ближайший уикенд "Арсенал" навестит своих соседей, лидирующих в Премьер-Лиге, и в преддверии этого дерби Дайер заверил, что со стороны "Тоттенхэма" не будет недооценки "канониров" или их наставника.

"Сейчас у них сложный период, но в такого рода матчах положение в таблице не имеет особого значения".

"Мы знаем, насколько сложный матч нас ждет. Позиция в таблице ничего не значит. Это все еще ранняя стадия сезона для обеих команд".

"У них очень классная команда. У них очень яркий молодой тренер. Определенно самый яркий молодой тренер в Европе. Мне нравится его стиль и то, каким он задуман быть. Думаю, они в хороших руках".

"Мы знаем, что у них очень классная команда, и мы будем на чеку в воскресенье", — сообщил Дайер Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Дайер, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 19:00

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  1. ensiferum 02.12.2020 19:40 # ensiferum
    Дайер мог бы свои радужные пристрастия и не озвучивать официально.

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