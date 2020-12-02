Дайер: "Артета — самый яркий молодой тренер в Европе"

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер назвал Микеля Артету из "Арсенала" "самым ярким молодым тренером в Европе".

После домашнего поражения 1:2 от "Вулверхэмптона" подопечные Артеты были отброшены на 14-ю позицию в Премьер-Лиге, а Микель оказался под серьезным давлением, принявшись вслух рассуждать о возможном увольнении.



В ближайший уикенд "Арсенал" навестит своих соседей, лидирующих в Премьер-Лиге, и в преддверии этого дерби Дайер заверил, что со стороны "Тоттенхэма" не будет недооценки "канониров" или их наставника.



"Сейчас у них сложный период, но в такого рода матчах положение в таблице не имеет особого значения".



"Мы знаем, насколько сложный матч нас ждет. Позиция в таблице ничего не значит. Это все еще ранняя стадия сезона для обеих команд".



"У них очень классная команда. У них очень яркий молодой тренер. Определенно самый яркий молодой тренер в Европе. Мне нравится его стиль и то, каким он задуман быть. Думаю, они в хороших руках".



"Мы знаем, что у них очень классная команда, и мы будем на чеку в воскресенье", — сообщил Дайер Sky Sports.