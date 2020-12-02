Канчельскис посоветовал Погба уйти из "Юнайтед"

Поль Погба Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба "просто уйти" из клуба.

Вернувшись в "Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году в статусе самого дорого игрока в мире, Погба никак не заиграет на стабильно высоком уровне.

Почти все это время Поль делает намеки на то, что не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет выступать в "Реал". По мнению Канчельскиса, 27-летнему французу пора перестать страдать и перейти от слов к делу.

"Погба постоянно говорит об уходе из "Манчестер Юнайтед", поэтому, на мой взгляд, будет лучше, если ты просто уйдешь".

"Если ты каждый раз говоришь "мне не нравится то, мне не нравится это, я хочу уйти", то просто уходи. Возьми и уходи. Не проблема".

"Конечно, огромной проблемой является Райола (агент Погба), который всегда говорит, что Погба несчастлив в "Манчестер Юнайтед".

"Если ты хочешь перейти и играть за "Манчестер Юнайтед", ты должен открыть свое сердце и играть на все 100 процентов. Жаль, что этого нет, потому что Погба отличный игрок", — сообщил Канчельскис American Gambler.


Метки Канчельскис, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 18:00

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  1. gidro-met 02.12.2020 18:10 # gidro-met
    Погба выйдет в рещающес матче за чемпик и обкекается, Канте убрав его на замахе дальнего положит))

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  2. mancunia-planet 02.12.2020 18:05 # mancunia-planet
    Норм совет, только он уже на_й никому не нужен

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