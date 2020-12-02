Кейн рискует пропустить дерби Северного Лондона

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что защитники Тоби Алдервейрелд с Серхио Регилоном и нападающий Харри Кейн рискуют пропустить воскресное дерби против "Арсенала".

О кадровых проблема в своей команде Моуриньо поведал в преддверии матча Лиги Европы против ЛАСКа. Естественно, играя в четверг в Австрии, Жозе будет держать предстоящее дерби Северного Лондона.



Особенную тревогу у фанатов "шпор" вызывает состояние Кейна, который в минувшее воскресенье сыграл все 90 минут против "Челси".



"Ламела получил травму три недели или месяц назад. Я не верю, что у него есть шансы вернуться к уикенду. У Харри, Винисиуса и Серхио шансы вернуться к уикенду есть".



"Что с Кейном? Я не собираюсь рассказывать вам характер его травмы. Думаю, у него хорошие шансы сыграть с "Арсеналом". Я не хочу лгать или утаивать — думаю, он сыграет. Это мое предчувствие".



"У Тоби есть шансы сыграть с "Арсеналом", но не завтра. На завтра он даже не рассматривается, он не готов", — приводит слова Моуриньо Evening Standard.