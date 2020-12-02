Кейн рискует пропустить дерби Северного Лондона

Харри Кейн Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что защитники Тоби Алдервейрелд с Серхио Регилоном и нападающий Харри Кейн рискуют пропустить воскресное дерби против "Арсенала".

О кадровых проблема в своей команде Моуриньо поведал в преддверии матча Лиги Европы против ЛАСКа. Естественно, играя в четверг в Австрии, Жозе будет держать предстоящее дерби Северного Лондона.

Особенную тревогу у фанатов "шпор" вызывает состояние Кейна, который в минувшее воскресенье сыграл все 90 минут против "Челси".

"Ламела получил травму три недели или месяц назад. Я не верю, что у него есть шансы вернуться к уикенду. У Харри, Винисиуса и Серхио шансы вернуться к уикенду есть".

"Что с Кейном? Я не собираюсь рассказывать вам характер его травмы. Думаю, у него хорошие шансы сыграть с "Арсеналом". Я не хочу лгать или утаивать — думаю, он сыграет. Это мое предчувствие".

"У Тоби есть шансы сыграть с "Арсеналом", но не завтра. На завтра он даже не рассматривается, он не готов", — приводит слова Моуриньо Evening Standard.


Метки Алдервейрелд, Кейн, Регилон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 02.12.2020 17:34 # vyrentz
    йобушки-воробушки, в таком случае, матч смысла смотреть 0

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  2. superperez101 02.12.2020 17:05 # superperez101
    ну и кто после этого скажет что артета не фартовый?

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