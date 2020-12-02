Артета не исключает, что Партей сыграет против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не исключил участие полузащитника Томаса Партея в дерби против "Тоттенхэма".

Партей, приобретенный у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, быстро утвердился в качестве ключевого игрока "Арсенала".



Однако сейчас Томас не выходит на футбольное поле с поражения 0:3 от "Астон Виллы" 8 ноября, когда 27-летний игрок сборной Ганы получил травму бедра и был заменен в перерыве.



После воскресного поражения 1:2 от "Вулверхэмптона" Артета говорил, что Партей пропустит еще "несколько матчей". Однако форма "канониров" настолько плоха, что Микель может ускорить возвращение Томаса и задействовать его уже в воскресенье.



"Последнюю неделю или около того он тренировался отдельно. В то же время мы должны беречь его и убедиться, что он вернется в команду, только когда будет полностью готов".



"Так что эта неделя будет определяющей. В данный момент он начинает выполнять некоторые упражнения с командой, поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать день за днем".



"Успеет ли он восстановиться к воскресенью? Мы не знаем. Повторюсь, он очень старается. Каждый день он занимается с докторами и физиотерапевтами. Но с командой он пока не тренировался".



"Давайте посмотрим, удастся ли ему провести одну-две тренировки с командой на этой неделе. Нам нужно еще раз его обследовать и посмотреть, как зажила травма. Я знаю, что сам Томас хочет сыграть уже завтра, но это должно быть безопасно в медицинском плане", — цитирует Артету The Independent.