Браун: "МЮ более чем способен набрать очко против ПСЖ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун уверен, что команда Оле Гуннара Сульшера в состоянии набрать очко в домашнем противостоянии с ПСЖ.

В двух заключительных матчах группового этапа Лиги Чемпионов "Юнайтед" достаточно набрать одно очко, чтобы выйти в плей-офф. Однако Браун призывает "красных дьяволов" не откладывать это дело на выезд к "РБ Лейпциг" в последнем туре.



"Здесь у "Юнайтед" выше шансы набрать очки, чем в выездном матче против "РБ Лейпциг".



"В данный момент ПСЖ, наверное, не в своей лучшей форме. "Юнайтед" выступает нормально, хотя я знаю, что Оле сильно тасовал состав в паре последних матчей. Он значительно улучил игру в полузащите благодаря Донни Ван Де Беку. Можно видеть, что теперь они играют в другом стиле".



"Думаю, "Юнайтед" более чем способен набрать очко против ПСЖ, который в данный момент выступает ниже своего уровня. Даже когда они уступали "Саутгемптону" 2:0, я не чувствовал, что соперник их переигрывает. Они всегда выглядели комфортно".



"Им определенно нужно подтянуть игру в обороне. В своих матчах они контролируют игру и угрожают воротам, но и дают сопернику создавать моменты, и это нужно исправить", — цитирует Брауна Daily Mail.