Джо Коул: "Челси" может выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу"

Джо Коул и Фрэнк Лэмпард Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что команда Фрэнка Лэмпарда способна выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу в этом сезоне.

У "Челси" с самого начала не было проблем с атакой в этом сезоне, однако в последние недели "синим" удалось значительно подтянуть и игру в обороне.

"Челси" резко ускорился в Премьер-Лиге, поднявшись на третье место, и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Чемпионов. И Коул чувствует, что это может быть сверхуспешный сезон для команды Фрэнка Лэмпарда.

"Думаю, "Челси" — реальный претендент".

"Думаю, нельзя списывать со счетов никакую из английских команд. Все они способны пройти весь путь в Лиге Чемпионов из-за качества и силы нашей лиги".

"В данный момент я не вижу слабых мест у "Челси". У них нет какой-либо выделяющейся слабости — есть лишь вещи, в которых они могут прибавить. Но если вы посмотрите на последние два месяца, то благодаря Чилуэллу, Менди и Силве они вернулись в топ-4 и начали играть матчи на ноль".

"При игре на стандартах мы выглядим надежно. В этих аспектах "Челси" значительно прибавил относительно прошлого сезона, но я думаю, мы все еще можем стать лучше".

"Однако я бы определенно причислил их к претендентам на победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге в этом году. Как и "Манчестер Сити" с "Ливерпулем". Даже у "Юнайтед" богатые традиции в этом соревновании (Лиге Чемпионов). Думаю, английские клубы далеко зайдут в этом году".

"Бавария" как действующий победитель по праву считается фаворитом Лиги Чемпионов, но я бы поставил свои деньги на то, что минимум одна английская команда достигнет финала. Думаю, это будет хороший год для нас", — цитирует Коула Daily Mail.


Метки Коул, Лига Чемпионов, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 721

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Последние комментарии:




  1. yamateh 02.12.2020 15:07 # yamateh
    Мне кажется Лифак защитит титул. А лч англ клубам не светит пока

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  2. j-silver 02.12.2020 14:53 # j-silver
    жоколь топарь, дело базарит

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  3. superperez101 02.12.2020 14:52 # superperez101
    самая интересная группа конечно это интер шахтер реал боруссия М
    там до сих пор интрига и выйти или вылететь может любой

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  4. gjchancel 02.12.2020 14:45 # gjchancel
    Джо, что травку куришь ???

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  5. kos9k 02.12.2020 14:31 # kos9k
    Теоретически могут быть и вне 4-ки

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  6. jirrort 02.12.2020 14:28 # jirrort
    Так и будет

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  7. superperez101 02.12.2020 14:26 # superperez101
    киммих вернется в январе и бавария на данный момент самый сильный претендент
    а что про челси - так у них не больше шансов чем у дортмунда

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  8. emily-lfc-2005 02.12.2020 14:12 # emily-lfc-2005
    Каким образом может выиграть ЛЧ клуб 0 ФИНАЛОВ ЛЧ?

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  9. thegodfather 02.12.2020 14:11 # thegodfather
    ясен куй что может.

    теоретически много кто может сделать что-угодно.
    Но это лишь теоретически

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  10. red-scauser 02.12.2020 14:03 # red-scauser
    ок)))

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