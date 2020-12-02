Джо Коул: "Челси" может выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что команда Фрэнка Лэмпарда способна выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу в этом сезоне.

У "Челси" с самого начала не было проблем с атакой в этом сезоне, однако в последние недели "синим" удалось значительно подтянуть и игру в обороне.



"Челси" резко ускорился в Премьер-Лиге, поднявшись на третье место, и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Чемпионов. И Коул чувствует, что это может быть сверхуспешный сезон для команды Фрэнка Лэмпарда.



"Думаю, "Челси" — реальный претендент".



"Думаю, нельзя списывать со счетов никакую из английских команд. Все они способны пройти весь путь в Лиге Чемпионов из-за качества и силы нашей лиги".



"В данный момент я не вижу слабых мест у "Челси". У них нет какой-либо выделяющейся слабости — есть лишь вещи, в которых они могут прибавить. Но если вы посмотрите на последние два месяца, то благодаря Чилуэллу, Менди и Силве они вернулись в топ-4 и начали играть матчи на ноль".



"При игре на стандартах мы выглядим надежно. В этих аспектах "Челси" значительно прибавил относительно прошлого сезона, но я думаю, мы все еще можем стать лучше".



"Однако я бы определенно причислил их к претендентам на победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге в этом году. Как и "Манчестер Сити" с "Ливерпулем". Даже у "Юнайтед" богатые традиции в этом соревновании (Лиге Чемпионов). Думаю, английские клубы далеко зайдут в этом году".



"Бавария" как действующий победитель по праву считается фаворитом Лиги Чемпионов, но я бы поставил свои деньги на то, что минимум одна английская команда достигнет финала. Думаю, это будет хороший год для нас", — цитирует Коула Daily Mail.