Джо Коул: "Челси" может выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что команда Фрэнка Лэмпарда способна выиграть и Лигу Чемпионов, и Премьер-Лигу в этом сезоне.
У "Челси" с самого начала не было проблем с атакой в этом сезоне, однако в последние недели "синим" удалось значительно подтянуть и игру в обороне.
"Челси" резко ускорился в Премьер-Лиге, поднявшись на третье место, и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Чемпионов. И Коул чувствует, что это может быть сверхуспешный сезон для команды Фрэнка Лэмпарда.
"Думаю, "Челси" — реальный претендент".
"Думаю, нельзя списывать со счетов никакую из английских команд. Все они способны пройти весь путь в Лиге Чемпионов из-за качества и силы нашей лиги".
"В данный момент я не вижу слабых мест у "Челси". У них нет какой-либо выделяющейся слабости — есть лишь вещи, в которых они могут прибавить. Но если вы посмотрите на последние два месяца, то благодаря Чилуэллу, Менди и Силве они вернулись в топ-4 и начали играть матчи на ноль".
"При игре на стандартах мы выглядим надежно. В этих аспектах "Челси" значительно прибавил относительно прошлого сезона, но я думаю, мы все еще можем стать лучше".
"Однако я бы определенно причислил их к претендентам на победу в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге в этом году. Как и "Манчестер Сити" с "Ливерпулем". Даже у "Юнайтед" богатые традиции в этом соревновании (Лиге Чемпионов). Думаю, английские клубы далеко зайдут в этом году".
"Бавария" как действующий победитель по праву считается фаворитом Лиги Чемпионов, но я бы поставил свои деньги на то, что минимум одна английская команда достигнет финала. Думаю, это будет хороший год для нас", — цитирует Коула Daily Mail.
02.12.2020 14:00
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Последние комментарии:
Мне кажется Лифак защитит титул. А лч англ клубам не светит пока
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жоколь топарь, дело базарит
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самая интересная группа конечно это интер шахтер реал боруссия М
там до сих пор интрига и выйти или вылететь может любой
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Джо, что травку куришь ???
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Теоретически могут быть и вне 4-ки
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Так и будет
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киммих вернется в январе и бавария на данный момент самый сильный претендент
а что про челси - так у них не больше шансов чем у дортмунда
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Каким образом может выиграть ЛЧ клуб 0 ФИНАЛОВ ЛЧ?
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ясен куй что может.
теоретически много кто может сделать что-угодно.
Но это лишь теоретически
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ок)))
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