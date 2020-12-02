Анонс матча "Севилья" — "Челси"

В противостоянии "Севильи" и "Челси", двух уже обеспечивших себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов команд, может определиться победитель Группы E.

В данный момент "Челси" и "Севилья" имеют по 10 набранных очков, тогда как "Краснодар" и "Ренн" — только по одному.



В октябре "Челси" и "Севилья" сыграли без голов на "Стэмфорд Бридж", поэтому победитель матча в Андалусии одновременно станет и победителем группы, независимо от результатов последнего тура.



"Несмотря на то, что мы уже прошли дальше, мы не воспринимаем матч несерьезно. Я не ожидаю снижения уровня игры, но у некоторых игроков будет шанс получить минуты", — говорил главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.



- "Севилья" ни разу не проиграла в семи последних встречах с английскими командами в еврокубках (3 победы, 4 ничьи) — с поражения 2:0 от "Лестера" в марте 2017.



- "Челси" выиграл только одну из 10 последних встреч с испанскими командами в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 3 поражения) — 2:1 над "Атлетико" в сентябре 2017.



- Последний раз "Севилья" выигрывала свою группу Лиги Чемпионов еще в сезоне 2009/10, "Челси" — в 2015/16.



- "Севилья" забивала в каждом из 17 последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (13 побед, 2 ничьи, 2 поражения).



- "Челси" не знает поражений уже в девяти матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (6 побед, 3 ничьи).



- "Челси" может впервые с марта-апреля 2012 оформить четыре победы подряд в Лиге Чемпионов.



- Со старта сезона 2018/19 нападающий "Челси" Оливье Жиру забил 12 голов в еврокубках — вдвое больше, чем любой другой игрок "синих".



- Нападающий "Челси" Тимо Вернер поучаствовал в девяти голах в своих девяти выездных матчах в Лиге Чемпионов.



"Челси" предстоит оценить состояние едва вернувшихся в строй Билли Гилмора, Кристиана Пулишича и Кая Хаверца. Игровые минуты ожидает получить Каллум Хадсон-Одои.



Лига Чемпионов. Группа E. 5-й тур

"Севилья" (Испания) — "Челси" (Англия)

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 23:00 Онлайн-трансляция