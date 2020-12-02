Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" досрочно выйдет в 1/8 финала Лиги Чемпионов, если избежит поражения в домашнем противостоянии с ПСЖ.
В данный момент именно "Юнайтед" возглавляет Группу H, опережая и ПСЖ, и "РБ Лейпциг" на три очка. Таким образом, "красных дьяволов" устроит и ничья, тогда как парижане обязаны играть на победу, чтобы остаться хозяевами своей судьбы.
Впрочем, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что его команда будет играть на победу — как и в октябре, когда "дьяволы" выиграли в Париже со счетом 1:2.
"Мы настраиваемся выиграть этот матч и выиграть группу. Чем быстрее мы выйдем в плей-офф, тем лучше. Одержав победу, мы выиграем группу, так что это наша цель", — говорил Сульшер на пресс-конференции.
- В трех предыдущих встречах "Юнайтед" и ПСЖ в еврокубках побеждала команда, выступавшая в роли гостей.
- Ранее ПСЖ лишь однажды играл на "Олд Траффорд", одержав победу 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19.
- То поражение 0:2 остается единственным для "Юнайтед" в 15 последних домашних встречах с французскими командами во всех соревнованиях (10 побед, 4 ничьи).
- ПСЖ проиграл только один из семи последних выездных матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (4 победы, 2 ничьи), но случилось это во время предыдущего выезда — к "РБ Лейпциг" (2:1).
- "Юнайтед" выиграл все семь последних домашних матчей в еврокубках с общим счетом 24:2.
- Со старта сезона 2016/17 ПСЖ не удалось забить лишь в одном из 39 матчей в рамках Лиги Чемпионов (всего 95 голов за этот период или по 2.4 за матч), и то был проигранный "Баварии" финал в прошлой кампании.
- Оле Гуннар Сульшер может стать вторым после Луиса Энрике тренером, одержавшим три победы подряд над ПСЖ в Лиге Чемпионов.
- В своих 63 матчах в Лиге Чемпионов нападающий ПСЖ Неймар поучаствовал в 60 голах.
Из лазарета "Юнайтед" возвращаются Давид Де Хеа, Поль Погба, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль. Люк Шоу все еще лечится. Аксель Туанзебе дисквалифицирован.
Лига Чемпионов. Группа H. 5-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция
02.12.2020 12:00
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Бля, как же не хочется видеть Марсьяля и Погба в составе...
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Вертел на хую Джека-Полупокера когда это ещё не было мэйнстримом.
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Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность.
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Норм сосач слисался.
Даже миху попросил главную поменять. Ты зашкварился, сосач!
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нормуль матич. Последим за нашим новым 9м номером Мбаппе
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