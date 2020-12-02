Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" досрочно выйдет в 1/8 финала Лиги Чемпионов, если избежит поражения в домашнем противостоянии с ПСЖ.

В данный момент именно "Юнайтед" возглавляет Группу H, опережая и ПСЖ, и "РБ Лейпциг" на три очка. Таким образом, "красных дьяволов" устроит и ничья, тогда как парижане обязаны играть на победу, чтобы остаться хозяевами своей судьбы.



Впрочем, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что его команда будет играть на победу — как и в октябре, когда "дьяволы" выиграли в Париже со счетом 1:2.



"Мы настраиваемся выиграть этот матч и выиграть группу. Чем быстрее мы выйдем в плей-офф, тем лучше. Одержав победу, мы выиграем группу, так что это наша цель", — говорил Сульшер на пресс-конференции.



- В трех предыдущих встречах "Юнайтед" и ПСЖ в еврокубках побеждала команда, выступавшая в роли гостей.



- Ранее ПСЖ лишь однажды играл на "Олд Траффорд", одержав победу 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19.



- То поражение 0:2 остается единственным для "Юнайтед" в 15 последних домашних встречах с французскими командами во всех соревнованиях (10 побед, 4 ничьи).



- ПСЖ проиграл только один из семи последних выездных матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (4 победы, 2 ничьи), но случилось это во время предыдущего выезда — к "РБ Лейпциг" (2:1).



- "Юнайтед" выиграл все семь последних домашних матчей в еврокубках с общим счетом 24:2.



- Со старта сезона 2016/17 ПСЖ не удалось забить лишь в одном из 39 матчей в рамках Лиги Чемпионов (всего 95 голов за этот период или по 2.4 за матч), и то был проигранный "Баварии" финал в прошлой кампании.



- Оле Гуннар Сульшер может стать вторым после Луиса Энрике тренером, одержавшим три победы подряд над ПСЖ в Лиге Чемпионов.



- В своих 63 матчах в Лиге Чемпионов нападающий ПСЖ Неймар поучаствовал в 60 голах.



Из лазарета "Юнайтед" возвращаются Давид Де Хеа, Поль Погба, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль. Люк Шоу все еще лечится. Аксель Туанзебе дисквалифицирован.



Лига Чемпионов. Группа H. 5-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция