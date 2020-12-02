"Вест Хэм" обсуждает новый контракт с Мойесом

"Вест Хэм" договаривается со своим главным тренером Дэвидом Мойесом о новом контракте.

Сейчас Мойес проводит свой второй период в "Вест Хэме". Как и в первом случае, Дэвид пришел посреди сезона и помог клубу избежать вылета из Премьер-Лиги.



Но если в первом случае боссы "Вест Хэма" затем решили сделать ставку на Мануэля Пеллегрини, то в этот раз Мойес получил возможность продолжить работу.



Контракт, подписанный Дэвидом в декабре 2019, истекает в конце этого сезона, и "молотобойцы" настроены продлить это сотрудничество, утверждает Sky Sports.



Стороны уже обсуждают условия новой сделки, и предполагается, что 57-летний шотландец не прочь задержаться в лондонском клубе, который сейчас занимает пятое место в Премьер-Лиге.