Тухеля "раздражает", что Рэшфорд регулярно забивает ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выразил восхищение голевой угрозой, исходящей от нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В среду вечером парижане будут обязан побеждать на "Олд Траффорд", чтобы остаться хозяевами своей судьбы в плане борьбы за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, тогда как "красных дьяволов" устроит и ничья.



Когда эти команды встречались в октябре, именно Рэшфорд на 87-й минуте зафиксировал победу "Юнайтед" со счетом 1:2. Это стало повторением истории из сезона 2017/18, когда Маркус помог "дьяволам" победить 1:3 и преодолеть стадию 1/8 финала, несмотря на домашнее поражение 0:2.



Тухель восхищается достижениями Рэшфорда не только на футбольном поле, но и на почве благотворительности, надеясь, что на сей раз Маркус пожалеет его команду.



"Мы очень высоко ценим его игру за сборную Англии, но не на "Парк де Пренс", потому что его голы против нас уже слегка раздражают, если честно".



"Мы говорим об очень молодом человеке, который берет ответственность на себя на поле и за его пределами, и это производит большое впечатление".



"Я трижды встречался с ним как с соперником, и каждый раз я встречал спокойного, скромного и милого человека, и это удивительно. Мне очень нравится такое сочетание".



"Лично для меня спортивная сторона очевидна — он таит в себе большую угрозу благодаря своей скорости, голевому чутью, целеустремленности и удару".



"Он бьет очень прицельно, из пределов штрафной площади и снаружи. Он супер стремителен на контратаках и силен в воздухе".



"Он оказывает большое влияние на игру, и мне нравится видеть, когда парни из академии вроде него проявляют себя в таком большом клубе, как "Юнайтед", — цитирует Тухеля Sky Sports.