Артета просит "Арсенал" доверять ему, как "Сити" доверял Гвардиоле

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свой клуб оказать ему такое же доверие, как получил Хосеп Гвардиола в первом сезоне работы с "Манчестер Сити".

Артета очень ярко начал свою карьеру в "Арсенале", возглавив лондонскую команду год назад. Микель успел выиграть Кубок Англии и Суперкубок Англии, однако провальные результаты последних недель омрачили эти успехи.



В Премьер-Лиге "канониры" проиграли все три последних матча на "Эмирейтс", а с начала октября одержали лишь две победы, откатившись в нижнюю половину таблицы. Однако Артета призывает своих боссов сохранять терпение.



"Наш первый год в "Манчестер Сити" был сложным, но я видел реакцию людей из окружения Пепа, из руководства клуба".



"У них не было никаких сомнений. Они знали, каким путем должны идти, и последующие годы сложились иначе".



"Когда ты развиваешь новый проект, самое важное — это четко понимать, чего ты хочешь, а также обладать уверенностью, что люди вокруг тебя тоже это понимают. Важно верить в это и придерживаться этого на протяжении продолжительного — в разумных пределах — времени".



"Перемены к тому, чего мы хотим, сопряжены с риском, а то, как мы хотим играть, требует большой аккуратности и четкого следования плану на игру. Иногда это работает, иногда нет".



"Мы строго придерживаемся своего пути, а моменты, когда тебе приходится страдать, неминуемы".



"В такие моменты мы должны быть сильнее, чем когда-либо, оставаться верными своим идеям, а также должны продолжать приглашать желаемых игроков, сохранять имеющихся игроков и развивать их. Для меня это главный секрет", — сообщил Артета DAZN.