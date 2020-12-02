Сульшер назвал свою единственную претензию к Кавани
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, в чем заключается его единственная претензия к нападающему Эдинсону Кавани за пределами футбольного поля.
В лице 33-летнего уругвайца, который сейчас находится под угрозой дисквалификации из-за расистского сообщения в социальных сетях, "Юнайтед" получил большого профессионала.
Кавани удалось произвести впечатление на Сульшера — но только не своей манерой парковаться.
"Каков Кавани за пределами поля? Абсолютный профессионал топ-уровня. Мне пока не удалось узнать его очень близко из-за языкового барьера, однако он так скрупулезен. Он делает все в стремлении стать как можно более классным футболистом".
"Он командный игрок, и я под впечатлением от его внимания к деталям. За исключением парковки! Он паркуется слишком близко к некоторым игрокам и иногда членам персонала".
"Он уже выучил два английских слова: "Завтра выходной". Когда мы выигрываем матч, он хочет выходной", — приводит слова Сульшера Sky Sports.
02.12.2020 08:00
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"Он уже выучил два английских слова: "Завтра выходной". Когда мы выигрываем матч, он хочет выходной", — приводит слова Сульшера Sky Sports.
У меня младшему четыре года, тоже каждый день спрашивает "Завтра выходной?"
Ничё, вот Кавани в школу пойдёт, там ему про времена года, месяцы, недели расскажут, а там уже и календарём научат пользоваться.
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Да все паркуются Как мудаки.
Такие нищеброды даже камеру за 500 рублей не установят
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