Сульшер назвал свою единственную претензию к Кавани

Эдинсон Кавани Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, в чем заключается его единственная претензия к нападающему Эдинсону Кавани за пределами футбольного поля.

В лице 33-летнего уругвайца, который сейчас находится под угрозой дисквалификации из-за расистского сообщения в социальных сетях, "Юнайтед" получил большого профессионала.

Кавани удалось произвести впечатление на Сульшера — но только не своей манерой парковаться.

"Каков Кавани за пределами поля? Абсолютный профессионал топ-уровня. Мне пока не удалось узнать его очень близко из-за языкового барьера, однако он так скрупулезен. Он делает все в стремлении стать как можно более классным футболистом".

"Он командный игрок, и я под впечатлением от его внимания к деталям. За исключением парковки! Он паркуется слишком близко к некоторым игрокам и иногда членам персонала".

"Он уже выучил два английских слова: "Завтра выходной". Когда мы выигрываем матч, он хочет выходной", — приводит слова Сульшера Sky Sports.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 08:00

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  1. mrjingles 02.12.2020 08:27 # mrjingles
    "Он уже выучил два английских слова: "Завтра выходной". Когда мы выигрываем матч, он хочет выходной", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

    У меня младшему четыре года, тоже каждый день спрашивает "Завтра выходной?"

    Ничё, вот Кавани в школу пойдёт, там ему про времена года, месяцы, недели расскажут, а там уже и календарём научат пользоваться.

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  2. xah 02.12.2020 08:15 # xah
    Да все паркуются Как мудаки.

    Такие нищеброды даже камеру за 500 рублей не установят

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