Сульшер назвал свою единственную претензию к Кавани

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, в чем заключается его единственная претензия к нападающему Эдинсону Кавани за пределами футбольного поля.

В лице 33-летнего уругвайца, который сейчас находится под угрозой дисквалификации из-за расистского сообщения в социальных сетях, "Юнайтед" получил большого профессионала.



Кавани удалось произвести впечатление на Сульшера — но только не своей манерой парковаться.



"Каков Кавани за пределами поля? Абсолютный профессионал топ-уровня. Мне пока не удалось узнать его очень близко из-за языкового барьера, однако он так скрупулезен. Он делает все в стремлении стать как можно более классным футболистом".



"Он командный игрок, и я под впечатлением от его внимания к деталям. За исключением парковки! Он паркуется слишком близко к некоторым игрокам и иногда членам персонала".



"Он уже выучил два английских слова: "Завтра выходной". Когда мы выигрываем матч, он хочет выходной", — приводит слова Сульшера Sky Sports.