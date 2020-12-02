Гвардиола: "Теперь на 100 процентов сосредоточимся на Премьер-Лиге"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда, успешно решив задачу в Лиге Чемпионов, полностью переключается на Премьер-Лигу.

Несмотря на огромное игровое преимущество, "Сити" так и не смог дожать "Порту" во вторник вечером (0:0), но даже набранного очка "горожанам" оказалось достаточно, чтобы досрочно обеспечить себе первое место в Группе C Лиги Чемпионов.



Гвардиола остался очень доволен действиями своей команды и теперь готов сосредоточиться на погоне за "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" во внутреннем чемпионате.



"Поздравляю свою команду с невероятным выступлением на групповом этапе. Мы сыграли невероятным образом. Соперник не подал ни одного углового, не нанес ни одного удара — и это в гостях у "Порту", который наравне с "Бенфикой" является лучшей командой в Португалии и невероятно сильной физически командой".



"К сожалению, мы не забили, но мы создавали моменты с помощью стандартных положений, и все игроки были великолепны — начиная с Эди (Эдерсона) и заканчивая Филом (Фоденом)".



"Мы приехали сюда, чтобы финишировать первыми, мы играли на победу и мы заслуживали победу, но в футболе "заслужил" или "не заслужил" — пустые слова. В конце концов все диктуют результаты, но мы играли на победу".



"Мы наносили удары, хотя и не все в створ, но мы были постоянно в игре. Сложно, когда соперник обороняется восемью или девятью игроками, блокирует все прострелы и так далее... Теперь мы сможем на 100 процентов сосредоточиться на Премьер-Лиге", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.