"Сити" не смог дожать "Порту"

"Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться безголевой ничьей в гостях у "Порту", однако и набранного очка оказалось достаточно, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места группы.

Из стартового состава "горожан" после победы 5:0 над "Бернли" уцелели только голкипер Эдерсон, защитник Рубен Диаш, полузащитник Родри и вингер Ферран Торрес.



В первом тайме "Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но атаковал без искры. "Порту" помышлял лишь обороне, однако в этом был довольно хорош. Однажды мяч был остановлен уже на линии ворот защитником после удара Рахима Стерлинга.



После перерыва гостям надоело валять дурака, и их атаки стали гораздо нацеленнее, однако мяч просто не шел в ворота домашней команды.



За 10 минут до конца "горожанам" все-таки удалось поразить ворота "Порту", но добивание в исполнении вышедшего на замену Габриэля Жезуса не было одобрено VAR — офсайд!



Каким-то образом "Сити" умудрился не выиграть этот матч, но печалиться не стоит. "Горожане" снова не пропустили, а набранного очка оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе первое место в Группе C.



"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Порту": Марчесин, Манафа (Нану 72), Мбемба, Сарр, Лейте, Сануси, Корона (Диас 63), Урибе, Оливейра, Отавио (Виейра 87), Марега (Эванилсон 72).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Гарсия, Зинченко, Родри, Фернандиньо, Силва, Стерлинг, Фоден, Торрес (Жезус 71).



Предупреждения: Марега — Родри.