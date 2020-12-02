"Сити" не смог дожать "Порту"

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться безголевой ничьей в гостях у "Порту", однако и набранного очка оказалось достаточно, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места группы.

Из стартового состава "горожан" после победы 5:0 над "Бернли" уцелели только голкипер Эдерсон, защитник Рубен Диаш, полузащитник Родри и вингер Ферран Торрес.

В первом тайме "Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но атаковал без искры. "Порту" помышлял лишь обороне, однако в этом был довольно хорош. Однажды мяч был остановлен уже на линии ворот защитником после удара Рахима Стерлинга.

После перерыва гостям надоело валять дурака, и их атаки стали гораздо нацеленнее, однако мяч просто не шел в ворота домашней команды.

За 10 минут до конца "горожанам" все-таки удалось поразить ворота "Порту", но добивание в исполнении вышедшего на замену Габриэля Жезуса не было одобрено VAR — офсайд!

Каким-то образом "Сити" умудрился не выиграть этот матч, но печалиться не стоит. "Горожане" снова не пропустили, а набранного очка оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе первое место в Группе C.

"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Порту": Марчесин, Манафа (Нану 72), Мбемба, Сарр, Лейте, Сануси, Корона (Диас 63), Урибе, Оливейра, Отавио (Виейра 87), Марега (Эванилсон 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Гарсия, Зинченко, Родри, Фернандиньо, Силва, Стерлинг, Фоден, Торрес (Жезус 71).

Предупреждения: Марега — Родри.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Порту

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 01:05

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 02.12.2020 01:11 # beatles-red
    Наш резерв > клуб с лучшим поставщиком талантов
    Боевой состав сити = забытый клуб, которых мы топтали 2 сезона подрят

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  2. mikkiynwa 02.12.2020 01:08 # mikkiynwa
    Лохи.

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