"Ливерпуль" победил "Аякс" и досрочно выиграл свою группу

Неко Уильямс и Кертис Джонс Единственный гол Кертиса Джонса обеспечил "Ливерпулю" домашнюю победу над "Аяксом" и первое место в Группе D Лиги Чемпионов.

"Красные" недосчитались своего первого номера Алиссона, место которого в воротах занял Кувин Келлехер. Вернулись в команду отдохнувшие на выходных Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс и Садио Мане.

Матч на "Энфилде" начался с двух ударов с подступов к штрафной Джонса, которого защитники "Аякса" держали не так плотно, как других игроков "Ливерпуля". Во втором случае гостей спасла только штанга!

Как ни странно, этим "красные" в первом тайме и ограничились, потому что довольно скоро гости забрали инициативу и заставили своего соперника играть без мяча, что нечасто увидишь на "Энфилде".

"Аяксу" удалось пару раз потревожить Келлехера до перерыва. Особенно хорош был дальний удар Нуссаира Мазрауи на 31-й минуте, но Кувин в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

В начале второго тайма Келлехер отразил удар низом Антони, а добивание Давида Нереса с острого угла пришлось в штангу.

А на 58-й минуте счет был открыт. Неко Уильямс с правого фланга навесил к дальней штанге, где Джонс в прыжке опустил мяч в ворота — 1:0. Этот гол стал возможен лишь благодаря ошибке голкипера "Аякса" Андре Онаны, который застыл в полупозиции.

Нелепейший гол пошатнул уверенность гостей в себе. Дальше "Ливерпуль" контролировал игру, смело атакуя и не испытывая особых проблем в обороне.

Отличную возможность удвоить счет имел появившийся на замену Роберто Фирмино, однако Онана слегка реабилитировался, не позволив бразильцу реализовать выход один на один.

Затухший "Аякс" огрызнулся последний раз на 89-й минуте, но Келлехер отразил удар головой в упор Клаас-Яна Хунтелаара. Других моментов гости не создали, а вот пропустить еще могли вполне.

"Аякс" пропустил гол, который был совершенно против течения матча, и после такого психологического удара уже не смог оправиться. "Ливерпуль" до гола играл неважно, однако везет сильнейшим.

"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Джонс 58.

"Ливерпуль": Келлехер, Неко Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Хендерсон, Жота (Фирмино 68), Салах (Рис Уильямс 90), Мане.

"Аякс": Онана, Мазрауи (Хунтелаар 87), Схюрс, Блинд (Мартинес 87), Тальяфико, Альварес (Лабьяд 69), Классен, Гравенберх, Антони, Тадич, Нерес (Траоре 81).

Предупреждения: Вейналдум, Хендерсон, Мане — Схюрс, Блинд.


Метки Аякс, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. superperez101 02.12.2020 01:26 # superperez101
    аа
    это не пенс, это пидараска безвизовская

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  2. superperez101 02.12.2020 01:25 # superperez101
    там какой-то пенс сочиняет про аякс небылицы и путает свою дворовую пенсокоманду с великим аяксом, у которого и ЛИГ ЧЕМПИОНОВ БОЛЬШЕ и пенсы недавно еле ноги унесли 4-4

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  3. lexa-arsenal 02.12.2020 01:22 # lexa-arsenal
    Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий победу в матче с дебютантом Лиги Чемпионов.
    Арсенал бы уже к концу первого тайма вёл бы 3:0, когда играли Фабрегас и ко

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  4. bezviz 02.12.2020 01:19 # bezviz
    ору, у лузерки по сути 3 игрока запаса в основе было и они играли 2 номером против дворовой команды, да не спорю играют красиво но аякс это двор, раз в 15 лет куда-то далеко заходящий в лч, типа полуфинала....играли от защиты, могли пропускать ху.еву тучу голов, владение что-то около 40 на 60 это вообще лол, какой-то отскочный гол смогли забить с помощью ошибки онаны, и это гегемоны, это чемпионская игра? да вы серьезно 6лять? позор, пенсы бы уже давно уволили клопа за такую игру, по сути аякс выглядел топ клубом на фоне британских костоломов

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  5. gerrard08 02.12.2020 01:15 # gerrard08
    Стремненькая победа, но есть и положительные моменты. В любом случае в итоге все вышло збс, выходим с первого места.

    1. Надеюсь Алиса вылетел не на месяц. А то вообще орео будет. Тем не менее Келечи этим матчем показал, что Адриана можно отправлять в свободное плавание. Причем был хорош не только сейвами, но и игрой ногами и уверенностью в себе. Кароч гуд бай эдриан.

    2. Неко хотя бы не ужасен. Были позиционные косяки, но в целом на четверку отыграл, даже гп дал.

    3. Остальные защитники норм.

    4. Хендо, Вейн и Кертис збс. Очень доволен каждым из них. Ну кроме того раза когда Хендо давал пас(который не получился), вместо того чтоб попытаться забить, видима он из принципа отказывается быть.

    5. Салах и Мане в основном только руинили все усилия созидателей. Оба очень плохи.

    6. Жота чуть хуже чем обычно, но тем не менее достаточно профита.

    Юнва с первым местом в группе!

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  6. b84 02.12.2020 01:14 # b84
    YNWA!!!

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  7. liverfun 02.12.2020 01:12 # liverfun
    кстати,этот шхюрс из аякса неплох, если всего 27 млн, то можно рассмотреть вариант, надежно смотрелся сегодня

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  8. superperez101 02.12.2020 01:12 # superperez101
    все зашло кроме гребаной аталанты
    такой кэф заруинили

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  9. bushwacka 02.12.2020 01:10 # bushwacka
    Скузню с победой. Спокойной ночи.

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  10. brown-ale 02.12.2020 01:09 # brown-ale
    Келлехер, Кертис, Неко. Крутая молодежь есть не только у Аякса!

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  11. superperez101 02.12.2020 01:09 # superperez101
    колбаса еще офигенно играет при стольких травмах
    реал вон совсем смешон, сливает алавесам и шахтерам

    я думал ничейку скатают, а они еще и выиграли с келлехером

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  12. ensiferum 02.12.2020 01:05 # ensiferum
    Аталанта - лалланы.

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  13. beatles-red 02.12.2020 01:05 # beatles-red
    Пол команды в лазарете, а они досрочно 1 место в группе оформляют)
    Это не с убитым порту с полным боевым составом ничейку катать

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  14. nazar07 02.12.2020 01:04 # nazar07
    U21 Ливерпуля порешал. Неко и Кёртис гол организовали, а Келлехер спасал.

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  15. liverfun 02.12.2020 01:03 # liverfun
    молодцы, топовейший по интенсивности матч выдали обе команды, у ливерпуля все здорово отыграли, просто не придраться, разве что к реализации моментов.
    очень сильно смотрелись оба соперника.
    джонс с келехером по-взрослому сыграли, высочайший уровень, неко по ходу тоже набрал, ну и робертсон с ушибом опять отпахал весь матч, машина.
    надеюсь все, что не залетело сегодня, залетит в апл.
    клопп топ

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  16. mikkiynwa 02.12.2020 01:01 # mikkiynwa
    Кейта
    Аоч
    Тиаго
    ВВД
    Гомез
    Алисон
    Трент
    Шакири
    Травмированы


    1 в ЛЧ.
    В апл делим 1 место с ТТХ.
    Это учитывая, что у ЛФК сего кризис сейчас.

    Учитесь, лохи ебаные.

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  17. rustik 02.12.2020 01:00 # rustik
    Комментатор чёт пиздел что Ливерпуль не гарантировал еще себе 1е место, а там Аталанта слилась оказывается. Норм, можно в Данию не ехать

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  18. srapt 02.12.2020 00:59 # srapt
    поздравляю всех пенсов с победой! Переживали пацаны поболе нас

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  19. skychnie-oboi 02.12.2020 00:59 # skychnie-oboi
    В таком мега кризисе - порешали дела как будто у нас 5 человек основы не в лазарете.
    КЛОП - ТОП! ЮНВА!

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  20. danny949494 02.12.2020 00:58 # danny949494
    Повезло.

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