"Ливерпуль" победил "Аякс" и досрочно выиграл свою группу

Единственный гол Кертиса Джонса обеспечил "Ливерпулю" домашнюю победу над "Аяксом" и первое место в Группе D Лиги Чемпионов.

"Красные" недосчитались своего первого номера Алиссона, место которого в воротах занял Кувин Келлехер. Вернулись в команду отдохнувшие на выходных Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс и Садио Мане.



Матч на "Энфилде" начался с двух ударов с подступов к штрафной Джонса, которого защитники "Аякса" держали не так плотно, как других игроков "Ливерпуля". Во втором случае гостей спасла только штанга!



Как ни странно, этим "красные" в первом тайме и ограничились, потому что довольно скоро гости забрали инициативу и заставили своего соперника играть без мяча, что нечасто увидишь на "Энфилде".



"Аяксу" удалось пару раз потревожить Келлехера до перерыва. Особенно хорош был дальний удар Нуссаира Мазрауи на 31-й минуте, но Кувин в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



В начале второго тайма Келлехер отразил удар низом Антони, а добивание Давида Нереса с острого угла пришлось в штангу.



А на 58-й минуте счет был открыт. Неко Уильямс с правого фланга навесил к дальней штанге, где Джонс в прыжке опустил мяч в ворота — 1:0. Этот гол стал возможен лишь благодаря ошибке голкипера "Аякса" Андре Онаны, который застыл в полупозиции.



Нелепейший гол пошатнул уверенность гостей в себе. Дальше "Ливерпуль" контролировал игру, смело атакуя и не испытывая особых проблем в обороне.



Отличную возможность удвоить счет имел появившийся на замену Роберто Фирмино, однако Онана слегка реабилитировался, не позволив бразильцу реализовать выход один на один.



Затухший "Аякс" огрызнулся последний раз на 89-й минуте, но Келлехер отразил удар головой в упор Клаас-Яна Хунтелаара. Других моментов гости не создали, а вот пропустить еще могли вполне.



"Аякс" пропустил гол, который был совершенно против течения матча, и после такого психологического удара уже не смог оправиться. "Ливерпуль" до гола играл неважно, однако везет сильнейшим.



"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 1:0 (0:0)



Гол: Джонс 58.



"Ливерпуль": Келлехер, Неко Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Хендерсон, Жота (Фирмино 68), Салах (Рис Уильямс 90), Мане.



"Аякс": Онана, Мазрауи (Хунтелаар 87), Схюрс, Блинд (Мартинес 87), Тальяфико, Альварес (Лабьяд 69), Классен, Гравенберх, Антони, Тадич, Нерес (Траоре 81).



Предупреждения: Вейналдум, Хендерсон, Мане — Схюрс, Блинд.