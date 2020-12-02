"Ливерпуль" победил "Аякс" и досрочно выиграл свою группу
Единственный гол Кертиса Джонса обеспечил "Ливерпулю" домашнюю победу над "Аяксом" и первое место в Группе D Лиги Чемпионов.
"Красные" недосчитались своего первого номера Алиссона, место которого в воротах занял Кувин Келлехер. Вернулись в команду отдохнувшие на выходных Жоэль Матип, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс и Садио Мане.
Матч на "Энфилде" начался с двух ударов с подступов к штрафной Джонса, которого защитники "Аякса" держали не так плотно, как других игроков "Ливерпуля". Во втором случае гостей спасла только штанга!
Как ни странно, этим "красные" в первом тайме и ограничились, потому что довольно скоро гости забрали инициативу и заставили своего соперника играть без мяча, что нечасто увидишь на "Энфилде".
"Аяксу" удалось пару раз потревожить Келлехера до перерыва. Особенно хорош был дальний удар Нуссаира Мазрауи на 31-й минуте, но Кувин в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
В начале второго тайма Келлехер отразил удар низом Антони, а добивание Давида Нереса с острого угла пришлось в штангу.
А на 58-й минуте счет был открыт. Неко Уильямс с правого фланга навесил к дальней штанге, где Джонс в прыжке опустил мяч в ворота — 1:0. Этот гол стал возможен лишь благодаря ошибке голкипера "Аякса" Андре Онаны, который застыл в полупозиции.
Нелепейший гол пошатнул уверенность гостей в себе. Дальше "Ливерпуль" контролировал игру, смело атакуя и не испытывая особых проблем в обороне.
Отличную возможность удвоить счет имел появившийся на замену Роберто Фирмино, однако Онана слегка реабилитировался, не позволив бразильцу реализовать выход один на один.
Затухший "Аякс" огрызнулся последний раз на 89-й минуте, но Келлехер отразил удар головой в упор Клаас-Яна Хунтелаара. Других моментов гости не создали, а вот пропустить еще могли вполне.
"Аякс" пропустил гол, который был совершенно против течения матча, и после такого психологического удара уже не смог оправиться. "Ливерпуль" до гола играл неважно, однако везет сильнейшим.
"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 1:0 (0:0)
Гол: Джонс 58.
"Ливерпуль": Келлехер, Неко Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Хендерсон, Жота (Фирмино 68), Салах (Рис Уильямс 90), Мане.
"Аякс": Онана, Мазрауи (Хунтелаар 87), Схюрс, Блинд (Мартинес 87), Тальяфико, Альварес (Лабьяд 69), Классен, Гравенберх, Антони, Тадич, Нерес (Траоре 81).
Предупреждения: Вейналдум, Хендерсон, Мане — Схюрс, Блинд.
02.12.2020 00:55
Просмотров: 948
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
аа
это не пенс, это пидараска безвизовская
(ответить)
там какой-то пенс сочиняет про аякс небылицы и путает свою дворовую пенсокоманду с великим аяксом, у которого и ЛИГ ЧЕМПИОНОВ БОЛЬШЕ и пенсы недавно еле ноги унесли 4-4
(ответить)
Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий победу в матче с дебютантом Лиги Чемпионов.
Арсенал бы уже к концу первого тайма вёл бы 3:0, когда играли Фабрегас и ко
(ответить)
ору, у лузерки по сути 3 игрока запаса в основе было и они играли 2 номером против дворовой команды, да не спорю играют красиво но аякс это двор, раз в 15 лет куда-то далеко заходящий в лч, типа полуфинала....играли от защиты, могли пропускать ху.еву тучу голов, владение что-то около 40 на 60 это вообще лол, какой-то отскочный гол смогли забить с помощью ошибки онаны, и это гегемоны, это чемпионская игра? да вы серьезно 6лять? позор, пенсы бы уже давно уволили клопа за такую игру, по сути аякс выглядел топ клубом на фоне британских костоломов
(ответить)
Стремненькая победа, но есть и положительные моменты. В любом случае в итоге все вышло збс, выходим с первого места.
1. Надеюсь Алиса вылетел не на месяц. А то вообще орео будет. Тем не менее Келечи этим матчем показал, что Адриана можно отправлять в свободное плавание. Причем был хорош не только сейвами, но и игрой ногами и уверенностью в себе. Кароч гуд бай эдриан.
2. Неко хотя бы не ужасен. Были позиционные косяки, но в целом на четверку отыграл, даже гп дал.
3. Остальные защитники норм.
4. Хендо, Вейн и Кертис збс. Очень доволен каждым из них. Ну кроме того раза когда Хендо давал пас(который не получился), вместо того чтоб попытаться забить, видима он из принципа отказывается быть.
5. Салах и Мане в основном только руинили все усилия созидателей. Оба очень плохи.
6. Жота чуть хуже чем обычно, но тем не менее достаточно профита.
Юнва с первым местом в группе!
(ответить)
YNWA!!!
(ответить)
кстати,этот шхюрс из аякса неплох, если всего 27 млн, то можно рассмотреть вариант, надежно смотрелся сегодня
(ответить)
все зашло кроме гребаной аталанты
такой кэф заруинили
(ответить)
Скузню с победой. Спокойной ночи.
(ответить)
Келлехер, Кертис, Неко. Крутая молодежь есть не только у Аякса!
(ответить)
колбаса еще офигенно играет при стольких травмах
реал вон совсем смешон, сливает алавесам и шахтерам
я думал ничейку скатают, а они еще и выиграли с келлехером
(ответить)
Аталанта - лалланы.
(ответить)
Пол команды в лазарете, а они досрочно 1 место в группе оформляют)
Это не с убитым порту с полным боевым составом ничейку катать
(ответить)
U21 Ливерпуля порешал. Неко и Кёртис гол организовали, а Келлехер спасал.
(ответить)
молодцы, топовейший по интенсивности матч выдали обе команды, у ливерпуля все здорово отыграли, просто не придраться, разве что к реализации моментов.
очень сильно смотрелись оба соперника.
джонс с келехером по-взрослому сыграли, высочайший уровень, неко по ходу тоже набрал, ну и робертсон с ушибом опять отпахал весь матч, машина.
надеюсь все, что не залетело сегодня, залетит в апл.
клопп топ
(ответить)
Кейта
Аоч
Тиаго
ВВД
Гомез
Алисон
Трент
Шакири
Травмированы
1 в ЛЧ.
В апл делим 1 место с ТТХ.
Это учитывая, что у ЛФК сего кризис сейчас.
Учитесь, лохи ебаные.
(ответить)
Комментатор чёт пиздел что Ливерпуль не гарантировал еще себе 1е место, а там Аталанта слилась оказывается. Норм, можно в Данию не ехать
(ответить)
поздравляю всех пенсов с победой! Переживали пацаны поболе нас
(ответить)
В таком мега кризисе - порешали дела как будто у нас 5 человек основы не в лазарете.
КЛОП - ТОП! ЮНВА!
(ответить)
Повезло.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий