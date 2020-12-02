Введена рейтинговая система для игроков, призжающих в Англию из-за рубежа

Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA согласовали систему, в соответствии с которой английские клубы смогут приглашать игроков из-за рубежа после Brexit.

31 декабря Великобритания завершит выход из Евросоюза. По новым правилам заживет вся страна, и футбольные клубы — не исключение.



До сих пор английские клубы моглисвободно приглашать игроков с европейскими паспортами, тогда как для футболистов из дальнего зарубежья требовалось получать разрешение на работу.



После Нового года правила станут едины в отношении всех иностранных игроков. Появится рейтинговая система, и для каждого футболиста будет рассчитываться индивидуальный балл.



Рейтинг игрока будет зависеть от количества международных матчей на юношеском, молодежном и взрослом уровнях, от уровня продающего клуба, его лиги и положения в этой лиге, от количества матчей за клуб в чемпионате и континентальных соревнованиях.



При этом английские клубы больше не смогут приглашать иностранных игроков, пока тем не исполнится 18. Количество новичков в возрасте от 18 и до 21 (не включая) будет ограничено тремя в январе и затем не более шести за сезон.



Как сообщает BBC, исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс заверил, что новые правила не навредят успеху Премьер-Лиги или перспективам английских сборных.



Добавим, что звезда "Челси" Нголо Канте, вероятно, не смог бы перейти из "Кана" в "Лестер" в 2015 году, если бы эти правила действовали в то время.