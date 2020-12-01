"Ливерпуль" потерял Алиссона с травмой

Голкипер Алиссон внезапно не попал в заявку "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Аякса", пополнив лазарет своей команды.

В минувший уикенд Алиссон целиком провел матч Премьер-Лиги против "Брайтона", однако как раз тогда у него возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



О потере 28-летнего бразильца, который теперь пропустит до двух недель, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал перед матчем против "Аякса", в котором защищать ворота "красных" было доверено молодому ирландцу Кувину Келлехеру, а не Адриану.



"Это не COVID, как кто-то упоминал. Дело не в этом".



"После матча с "Брайтоном" он сказал нам, что после 60-70 сыгранных минут почувствовал некий дискомфорт в задней поверхности бедра. Обследование обнаружило небольшую травму, которой оказалось достаточно, чтобы он остался вне игры сегодня".



"Вероятно, он пропустит еще неделю, но мы посмотрим. Мы точно не знаем. Нужно подождать, но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь восстанавливался после травмы задней поверхности бедра за четыре-пять дней".



"Думаю, это займет от 10 до 14 дней, в связи с чем нам нужно было принять решение: Кувин или Адриан? Я знаю Кувина уже четыре или пять лет. Он постоянно с первой командой, и он прибавляет и прибавляет".



"Он представляет собой голкипера, который может поддержать розыгрыш мяча, а также он хорош в отражении ударов, что самое важное".



"Моя работа — принимать решения, и я сделал это", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.