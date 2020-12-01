МЮ, "Тоттенхэм" и "Челси" следят за Уайтом

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" находятся среди клубов, отслеживающих прогресс защитника "Брайтона" Бена Уайта.

Уайт привлек внимание топ-клубов к своей персоне еще в прошлом сезоне, который он блестяще отыграл за "Лидс" на правах аренды в Чемпионшипе.



Все попытки "Лидса" выкупить Уайта провалились — "чайки" решили, что такой игрок нужен из самим и не прогадали.



Бен выходил в стартовом составе "Брайтона" на все 10 матчей этого сезона Премьер-Лиги, преимущественно действуя в тройке защитников с Льюисом Данком и Адамом Уэбстером.



Своей игрой Уайт заслужил высокие оценки, и это подтверждается статистическими показателями. Рейтинг Wyscout называет Бена четвертым лучшим центральным защитником этого сезона Премьер-Лиги после Курта Зума, Тиаго Силвы и Габриэля.



Как сообщает Sky Sports, среди поклонников таланта Уайта значатся три больших клуба Премьер-Лиги, причем "Ливерпуль" может обратиться насчет 23-летнего англичанина уже в январе, учитывая свою ситуацию с травмами.