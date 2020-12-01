МЮ, "Тоттенхэм" и "Челси" следят за Уайтом
"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" находятся среди клубов, отслеживающих прогресс защитника "Брайтона" Бена Уайта.
Уайт привлек внимание топ-клубов к своей персоне еще в прошлом сезоне, который он блестяще отыграл за "Лидс" на правах аренды в Чемпионшипе.
Все попытки "Лидса" выкупить Уайта провалились — "чайки" решили, что такой игрок нужен из самим и не прогадали.
Бен выходил в стартовом составе "Брайтона" на все 10 матчей этого сезона Премьер-Лиги, преимущественно действуя в тройке защитников с Льюисом Данком и Адамом Уэбстером.
Своей игрой Уайт заслужил высокие оценки, и это подтверждается статистическими показателями. Рейтинг Wyscout называет Бена четвертым лучшим центральным защитником этого сезона Премьер-Лиги после Курта Зума, Тиаго Силвы и Габриэля.
Как сообщает Sky Sports, среди поклонников таланта Уайта значатся три больших клуба Премьер-Лиги, причем "Ливерпуль" может обратиться насчет 23-летнего англичанина уже в январе, учитывая свою ситуацию с травмами.
01.12.2020 22:00
Просмотров: 235
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: