Премьер-Лига отложила матч "Астон Виллы" и "Ньюкасла"

Запланированный на вечер пятницы матч Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" был отложен.

Напомним, сегодня утром стало известно, что тренировочная база "Ньюкасла" оказалась закрыта из-за вспышки коронавируса в клубе — сразу нескольким игрокам и членам персонала пришлось сесть на карантин.



Эта ситуация, усугубляемая травмами, оставляла команде Стива Брюса не более двух дней на подготовку к матчу на "Вилла Парк".



Поэтому "Ньюкасл" попросил Премьер-Лигу отложить выезд в Бирмингем, и сейчас эта просьба была удовлетворена. Новая дата проведения матча будет определена позже.



В отличие от примеров из некоторых других чемпионатов, здесь "Астон Вилла" отнеслась с пониманием к проблемам соперника и выразила полную поддержку решению лиги перенести матч.