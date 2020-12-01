Премьер-Лига отложила матч "Астон Виллы" и "Ньюкасла"
Запланированный на вечер пятницы матч Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" был отложен.
Напомним, сегодня утром стало известно, что тренировочная база "Ньюкасла" оказалась закрыта из-за вспышки коронавируса в клубе — сразу нескольким игрокам и членам персонала пришлось сесть на карантин.
Эта ситуация, усугубляемая травмами, оставляла команде Стива Брюса не более двух дней на подготовку к матчу на "Вилла Парк".
Поэтому "Ньюкасл" попросил Премьер-Лигу отложить выезд в Бирмингем, и сейчас эта просьба была удовлетворена. Новая дата проведения матча будет определена позже.
В отличие от примеров из некоторых других чемпионатов, здесь "Астон Вилла" отнеслась с пониманием к проблемам соперника и выразила полную поддержку решению лиги перенести матч.
01.12.2020 21:00
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В премьер лиге есть лишь один клуб который как старый куколд постоянно чем то не доволен ,а их очкастый тренер постоянно ноет и жалуется
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Красавцы виллане.
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