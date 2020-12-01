Премьер-Лига отложила матч "Астон Виллы" и "Ньюкасла"

Ньюкасл против Астон Виллы Запланированный на вечер пятницы матч Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" был отложен.

Напомним, сегодня утром стало известно, что тренировочная база "Ньюкасла" оказалась закрыта из-за вспышки коронавируса в клубе — сразу нескольким игрокам и членам персонала пришлось сесть на карантин.

Эта ситуация, усугубляемая травмами, оставляла команде Стива Брюса не более двух дней на подготовку к матчу на "Вилла Парк".

Поэтому "Ньюкасл" попросил Премьер-Лигу отложить выезд в Бирмингем, и сейчас эта просьба была удовлетворена. Новая дата проведения матча будет определена позже.

В отличие от примеров из некоторых других чемпионатов, здесь "Астон Вилла" отнеслась с пониманием к проблемам соперника и выразила полную поддержку решению лиги перенести матч.


Метки Астон Вилла, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 01.12.2020 21:04 # bes-ter
    В премьер лиге есть лишь один клуб который как старый куколд постоянно чем то не доволен ,а их очкастый тренер постоянно ноет и жалуется

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  2. lahmatyj 01.12.2020 21:02 # lahmatyj
    Красавцы виллане.

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