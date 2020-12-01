Сульшер рассчитывает побороться за титул Премьер-Лиги

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда все еще может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Победа 2:3 над "Саутгемптоном" в минувшую субботу стала третьей подряд для "Юнайтед" в Премьер-Лиге. Теперь "красные дьяволы" находятся всего в шести очках от вершины и вдобавок имеют матч в запасе.

Таким образом, "Юнайтед" удалось реабилитироваться после провального старта сезона, когда подопечные Сульшера выиграли лишь два из шести первых матчей, потерпев три поражения.

Сульшер уверен, что теперь "дьяволы" на правильном пути и по весне смогут почувствовать близость чемпионства.

"Ты можешь лишиться шансов на титул, если в первых восьми или 10 матчах не будешь поспевать за лидирующей группой, однако тебе не выиграть титул в первых восьми или 10 матчах".

"Мы оправились после неудачного старта. Мы едва начали хорошую серию, и в данный момент мы идем сразу за лидирующими командами. Мы хотим быть на вершине или около, когда в апреле и мае борьба начнет накаляться".

"Надеюсь, к тому времени мы будем в гонке. А сейчас просто время прибавлять и развиваться, двигаясь матч за матчем", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 20:00

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  1. bangladesh 01.12.2020 21:06 # bangladesh
    B GOLOSINU

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  2. mancunia-planet 01.12.2020 20:59 # mancunia-planet
    Настоящие чемпионы

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  3. d1gnity 01.12.2020 20:47 # d1gnity
    Очень странное заявление, особенно после невразумительного отскока в игре с Саутгемптоном.

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  4. alexomck 01.12.2020 20:35 # alexomck
    МЮ даж Сити сейчас по очкам опережает- главного фаворита как бэ.

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  5. scauzer11 01.12.2020 20:26 # scauzer11
    надеюсь новый контракт для Олежки уже на подходе)

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  6. holmes 01.12.2020 20:22 # holmes
    ну классный же)

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  7. vyrentz 01.12.2020 20:16 # vyrentz
    После этого вскукарека должен последовать период из 4-6 поражений

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  8. scholes18 01.12.2020 20:13 # scholes18
    всем понятно, что эти заявления для поднятия духа и придания уверенности команде, но читать это невыносимо.

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  9. m-ballack 01.12.2020 20:13 # m-ballack
    Новый контракт этому топарику.

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