Сульшер рассчитывает побороться за титул Премьер-Лиги
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда все еще может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Победа 2:3 над "Саутгемптоном" в минувшую субботу стала третьей подряд для "Юнайтед" в Премьер-Лиге. Теперь "красные дьяволы" находятся всего в шести очках от вершины и вдобавок имеют матч в запасе.
Таким образом, "Юнайтед" удалось реабилитироваться после провального старта сезона, когда подопечные Сульшера выиграли лишь два из шести первых матчей, потерпев три поражения.
Сульшер уверен, что теперь "дьяволы" на правильном пути и по весне смогут почувствовать близость чемпионства.
"Ты можешь лишиться шансов на титул, если в первых восьми или 10 матчах не будешь поспевать за лидирующей группой, однако тебе не выиграть титул в первых восьми или 10 матчах".
"Мы оправились после неудачного старта. Мы едва начали хорошую серию, и в данный момент мы идем сразу за лидирующими командами. Мы хотим быть на вершине или около, когда в апреле и мае борьба начнет накаляться".
"Надеюсь, к тому времени мы будем в гонке. А сейчас просто время прибавлять и развиваться, двигаясь матч за матчем", — цитирует Сульшера The Independent.
01.12.2020 20:00
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Последние комментарии:
B GOLOSINU
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Настоящие чемпионы
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Очень странное заявление, особенно после невразумительного отскока в игре с Саутгемптоном.
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МЮ даж Сити сейчас по очкам опережает- главного фаворита как бэ.
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надеюсь новый контракт для Олежки уже на подходе)
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ну классный же)
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После этого вскукарека должен последовать период из 4-6 поражений
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всем понятно, что эти заявления для поднятия духа и придания уверенности команде, но читать это невыносимо.
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Новый контракт этому топарику.
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