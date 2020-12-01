Сульшер рассчитывает побороться за титул Премьер-Лиги

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда все еще может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Победа 2:3 над "Саутгемптоном" в минувшую субботу стала третьей подряд для "Юнайтед" в Премьер-Лиге. Теперь "красные дьяволы" находятся всего в шести очках от вершины и вдобавок имеют матч в запасе.



Таким образом, "Юнайтед" удалось реабилитироваться после провального старта сезона, когда подопечные Сульшера выиграли лишь два из шести первых матчей, потерпев три поражения.



Сульшер уверен, что теперь "дьяволы" на правильном пути и по весне смогут почувствовать близость чемпионства.



"Ты можешь лишиться шансов на титул, если в первых восьми или 10 матчах не будешь поспевать за лидирующей группой, однако тебе не выиграть титул в первых восьми или 10 матчах".



"Мы оправились после неудачного старта. Мы едва начали хорошую серию, и в данный момент мы идем сразу за лидирующими командами. Мы хотим быть на вершине или около, когда в апреле и мае борьба начнет накаляться".



"Надеюсь, к тому времени мы будем в гонке. А сейчас просто время прибавлять и развиваться, двигаясь матч за матчем", — цитирует Сульшера The Independent.