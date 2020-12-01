Каррагер сравнил Грилиша с Азаром

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша с экс-звездой "Челси" Эденом Азаром.

Грилиш великолепно начал этот сезон, накануне против "Вест Хэма" забив свой пятый гол в рамках Премьер-Лиги.



Также Джек успел заявить о себе в сборной Англии, после чего его принялись сравнивать с легендарным Полом Гаскойном. Однако Каррагеру капитан "вилланов" напоминает другого игрока.



"Я большой поклонник Грилиша. Грэм Сунесс критиковал его в прошлом сезоне за чересчур много касаний для полузащитника, но я не наблюдаю этого".



"Он не является типичным полузащитником. Но когда я вижу или слышу, что его сравнивают с Полом Гаскойном, этого я тоже не наблюдаю — он играет на другой позиции".



"Учитывая его позицию, я бы сравнил его с другим игроком — с Эденом Азаром. Грилиш тоже действует на левом краю в тройке нападения, он похожего телосложения, у них обоих мощные ноги, а также накачанные задницы".



"Как часто мы видели эти ускорения в исполнении Эдена Азара? Наверное, мы недооценивали, насколько он быстр".



"Грилиш играет по-другому на этой позиции, нежели Стерлинг, Мане или Салах, которые постоянно бегут открываться за спиной защитника, он больше стремится обыгрывать на подступах к штрафной с мячом в ногах", — цитирует Каррагера talkSPORT.