Сульшер уверен, что Кавани сможет отложить в сторону разбирательство с FA

Эдинсон Кавани Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что разбирательство с FA не помешает нападающему Эдинсону Кавани показать свой лучший футбол против ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Выступая перед прессой во вторник, Сульшер подтвердил, что Ассоциация открыла расследование в отношении Кавани, который написал в инстаграме сообщение расистского характера.

По словам Оле Гуннара, 33-летний уругваец осознал свою неправоту, однако это не должно сказаться на его игре, особенно в преддверии столь важного матча.

"Мы переговорили с Эдинсоном. Он глубоко сожалеет о допущенной ошибке. С его стороны совершенно не было злого умысла, это было просто обращенное к другу эмоциональное приветствие".

"FA попросила его объясниться, поэтому, конечно, он будет содействовать, а мы поддержим его".

"Это просто невезение. Он едва приехал в страну, а в Уругвае это слово используется в ином ключе".

"Все мы хотим бороться с дискриминацией. Возможно, всех игроков, приезжающих из различных культур, стоит дополнительно воспитывать. Эдинсон пошел сложным путем, чтобы выучить этот урок".

"Эдинсон готов играть. Матч против ПСЖ будет особенным для него и окажет влияние на его настрой. Это только придаст ему энергии".

"Он так профессионален и так опытен. Сегодня он приведет свои мысли в порядок, чтобы быть готовым к матчу".

"Что касается расследования FA, то это тоже может повлиять на него, но он отложит это в сторону, когда начнется игра. Лучшие игроки умеют откладывать проблемы или посторонние мысли в сторону, когда это необходимо", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, расизм, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 18:00

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  1. jack-willsher 01.12.2020 18:51 # jack-willsher
    10 матчей дискв. этой женщине

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  2. megamind13 01.12.2020 18:18 # megamind13
    Ну давайте впаяем ему дисквал, за то, что друга назвал негром. И не надо сравнивать это ситуацией с Суарезом, они с Эвра не были друзьями. Дебильные скаузеры никак не упомонятся. Адекватно - бан на 1 матч, как у Силвы в прошлом году.

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