Сульшер уверен, что Кавани сможет отложить в сторону разбирательство с FA

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что разбирательство с FA не помешает нападающему Эдинсону Кавани показать свой лучший футбол против ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Выступая перед прессой во вторник, Сульшер подтвердил, что Ассоциация открыла расследование в отношении Кавани, который написал в инстаграме сообщение расистского характера.



По словам Оле Гуннара, 33-летний уругваец осознал свою неправоту, однако это не должно сказаться на его игре, особенно в преддверии столь важного матча.



"Мы переговорили с Эдинсоном. Он глубоко сожалеет о допущенной ошибке. С его стороны совершенно не было злого умысла, это было просто обращенное к другу эмоциональное приветствие".



"FA попросила его объясниться, поэтому, конечно, он будет содействовать, а мы поддержим его".



"Это просто невезение. Он едва приехал в страну, а в Уругвае это слово используется в ином ключе".



"Все мы хотим бороться с дискриминацией. Возможно, всех игроков, приезжающих из различных культур, стоит дополнительно воспитывать. Эдинсон пошел сложным путем, чтобы выучить этот урок".



"Эдинсон готов играть. Матч против ПСЖ будет особенным для него и окажет влияние на его настрой. Это только придаст ему энергии".



"Он так профессионален и так опытен. Сегодня он приведет свои мысли в порядок, чтобы быть готовым к матчу".



"Что касается расследования FA, то это тоже может повлиять на него, но он отложит это в сторону, когда начнется игра. Лучшие игроки умеют откладывать проблемы или посторонние мысли в сторону, когда это необходимо", — цитирует Сульшера Sky Sports.