Онана и Схюрс готовятся к просмотру на "Энфилде"

Выезд к "Ливерпулю" во вторник вечером в рамках Лиги Чемпионов будет особенно важен для двух игроков "Аякса", которые могут продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

В первую очередь речь о голкипере амстердамской команды Андре Онане, чьи представители вели переговоры с "Челси" минувшим летом.



Тогда "Челси" купил Эдуара Менди, а не Онану, которого "Аякс" оценил в 40-50 миллионов фунтов, однако 24-летний камерунец по-прежнему рвется в Премьер-Лигу и надеется осуществить свою мечту по окончании сезона, утверждает Daily Mail.



Но еще раньше в Премьер-Лигу может приехать защитник "Аякса" Перр Схюрс, в котором "Ливерпуль" видит возможное решение своих проблем в обороне.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Голландии, "Аякс" немедленно отпустит Схюрса к чемпионам Премьер-Лиги в январе, если получит 27 млн. фунтов в качестве компенсации.