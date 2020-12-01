Инс предсказывает уход Обамеянга из "Арсенала"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинет "Арсенал" в следующем году.

В этом сезоне Обамеянг забил только один гол с игры, а "Арсенал" оформил свой худший старт сезона в истории Премьер-Лиги.



Инс чувствует, что Пьер-Эмерику стало в тягость выступать за "Арсенал", и даже подписанный в сентябре новый контракт не станет помехой к уходу габонца из клуба.



"Обамеянг вызывает у меня беспокойство".



"Он выглядит разочарованным. Такое впечатление, что он не получает достаточной поддержки. А раз так — даже несмотря на подписанный им трехлетний контракт, — я не могу себе представить, что он будет здесь в следующем году".



"Я правда, правда не могу. И все равно, что он подписал новый контракт. По его внешнему виду понятно, что он просто несчастен. Это не кажется правильным", — сообщил Инс DAZN.