Инс предсказывает уход Обамеянга из "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинет "Арсенал" в следующем году.

В этом сезоне Обамеянг забил только один гол с игры, а "Арсенал" оформил свой худший старт сезона в истории Премьер-Лиги.

Инс чувствует, что Пьер-Эмерику стало в тягость выступать за "Арсенал", и даже подписанный в сентябре новый контракт не станет помехой к уходу габонца из клуба.

"Обамеянг вызывает у меня беспокойство".

"Он выглядит разочарованным. Такое впечатление, что он не получает достаточной поддержки. А раз так — даже несмотря на подписанный им трехлетний контракт, — я не могу себе представить, что он будет здесь в следующем году".

"Я правда, правда не могу. И все равно, что он подписал новый контракт. По его внешнему виду понятно, что он просто несчастен. Это не кажется правильным", — сообщил Инс DAZN.


Метки Арсенал, Инс, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 01.12.2020 16:07 # jirrort
    Столько времени разводил помойку на бабки , чтобы свалить?))

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  2. chelsea88 01.12.2020 16:02 # chelsea88
    Да не покинет он гейклуб. Столько сколько эти лошки платят никто башлять не будет.

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