Рио Фердинанд обвинил Терри, что тот пустил карьеру Антона под откос

Джон Терри и Антон Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обвинил Джона Терри, что карьера его младшего брата Антона пошла под откос из-за экс-капитана "Челси".

В 2011 году Антон Фердинанд, тогда выступавший за "Куинз Парк Рейнджерс", подвергся расистскому оскорблению со стороны Терри, который впоследствии был оправдан гражданским судом, но наказан FA и лишен капитанской повязки в сборной Англии.

Рио упрекает себя за то, что они с братом не выступили публично после того инцидента и держали все в себе многие годы. И для Антона эта ноша оказалась слишком тяжела.

"Тот инцидент, вероятно, стал катализатором упадка его карьеры".

"Что касается меня, то кто знает, какой была бы моя реакция, если бы на каждом стадионе ко мне относились как к подстрекателю и агрессору, хотя на самом деле ты являешься жертвой. В твой адрес постоянно бы выкрикивали непристойности, и тебе от этого не скрываться".

"Я был сбит с толку и расстроен случившемся, и мы никогда толком не разговаривали об этом публично. Я не знаю, почему мы этого не сделали".

"За исключением нескольких близких друзей, семьи, мамы особенно и папы, остальные советовали нам ничего не говорить и оставить это юристам для суда".

"И я чувствую себя виноватым, потому что я не переставал думать: "Почему это происходит с моим братом?" Я должен был выговориться, но я просто чувствовал себя беспомощным", — цитирует Фердинанда-старшего Sky Sports.


Метки расизм, Терри, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1228

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Последние комментарии:




  1. nietzsche 01.12.2020 16:03 # nietzsche
    говорят в честь братьев фердинанд в баку возвели башню

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  2. udaff 01.12.2020 15:56 # udaff
    Интересно, а какой смысл во всей это истории сейчас? Зачем он это сейчас вспоминает? Возможно, тут интервью вырвано из контекста, и у Рио просто спросили об этой ситуации в интервью - тогда ладно. Но самому эту хуету вспоминать, и на весь мир орать - перебор.

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  3. frisby 01.12.2020 15:41 # frisby
    хоспади..сколько это гавно можно мусолить? А футбольные новости есть?

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  4. j-silver 01.12.2020 15:36 # j-silver
    "Тот инцидент, вероятно, стал катализатором упадка его карьеры"

    а допустить тот факт, что его братец дно-футболист и просто скатился в уг ему БЛМ не позволяет

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  5. petertosh 01.12.2020 15:32 # petertosh
    Терри конечно нужно было следить за выражениями, но Фердинанды выглядят просто жалко пытаясь выкопать эту старую, тухлую историю зацепившись за повестку дня black lives matter...

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  6. h22o 01.12.2020 15:30 # h22o
    долго же он анализировал ситуацию, вместо мозгов - блэк кант)

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  7. yamateh 01.12.2020 15:29 # yamateh
    ой пзд обиженьки заебали

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  8. j24081993 01.12.2020 15:26 # j24081993
    Из за одной фразы карьера пошла под откос? Легенды Мю такие тупые, один краше другого

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  9. hachidlo 01.12.2020 15:21 # hachidlo
    Антон был неплохим игроком, но и не сильно хорошим. Тогдашний КПР - это его предел.
    А всё началось не из-за того, что Терри его оскорбил, а то, что они потом попытались раздуть эту ситуацию. Промолчи бы он тогда, и никто бы не придал этому значения. Таких перепалок в каждом матче по три наберётся.

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  10. dilfay92 01.12.2020 15:17 # dilfay92
    А что вдруг?

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  11. jirrort 01.12.2020 15:12 # jirrort
    Усыпите уже этих обезьян ,вместе с аннабананой

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  12. chelsea88 01.12.2020 15:11 # chelsea88
    Странно что этот Антон в гейклубе аснл не играл. Только там опущенные играют, и такие же опущенные за них болеют.

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  13. thegodfather 01.12.2020 15:11 # thegodfather
    а этот все пиарится....

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