Рио Фердинанд обвинил Терри, что тот пустил карьеру Антона под откос

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обвинил Джона Терри, что карьера его младшего брата Антона пошла под откос из-за экс-капитана "Челси".

В 2011 году Антон Фердинанд, тогда выступавший за "Куинз Парк Рейнджерс", подвергся расистскому оскорблению со стороны Терри, который впоследствии был оправдан гражданским судом, но наказан FA и лишен капитанской повязки в сборной Англии.



Рио упрекает себя за то, что они с братом не выступили публично после того инцидента и держали все в себе многие годы. И для Антона эта ноша оказалась слишком тяжела.



"Тот инцидент, вероятно, стал катализатором упадка его карьеры".



"Что касается меня, то кто знает, какой была бы моя реакция, если бы на каждом стадионе ко мне относились как к подстрекателю и агрессору, хотя на самом деле ты являешься жертвой. В твой адрес постоянно бы выкрикивали непристойности, и тебе от этого не скрываться".



"Я был сбит с толку и расстроен случившемся, и мы никогда толком не разговаривали об этом публично. Я не знаю, почему мы этого не сделали".



"За исключением нескольких близких друзей, семьи, мамы особенно и папы, остальные советовали нам ничего не говорить и оставить это юристам для суда".



"И я чувствую себя виноватым, потому что я не переставал думать: "Почему это происходит с моим братом?" Я должен был выговориться, но я просто чувствовал себя беспомощным", — цитирует Фердинанда-старшего Sky Sports.