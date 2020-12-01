Рио Фердинанд обвинил Терри, что тот пустил карьеру Антона под откос
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обвинил Джона Терри, что карьера его младшего брата Антона пошла под откос из-за экс-капитана "Челси".
В 2011 году Антон Фердинанд, тогда выступавший за "Куинз Парк Рейнджерс", подвергся расистскому оскорблению со стороны Терри, который впоследствии был оправдан гражданским судом, но наказан FA и лишен капитанской повязки в сборной Англии.
Рио упрекает себя за то, что они с братом не выступили публично после того инцидента и держали все в себе многие годы. И для Антона эта ноша оказалась слишком тяжела.
"Тот инцидент, вероятно, стал катализатором упадка его карьеры".
"Что касается меня, то кто знает, какой была бы моя реакция, если бы на каждом стадионе ко мне относились как к подстрекателю и агрессору, хотя на самом деле ты являешься жертвой. В твой адрес постоянно бы выкрикивали непристойности, и тебе от этого не скрываться".
"Я был сбит с толку и расстроен случившемся, и мы никогда толком не разговаривали об этом публично. Я не знаю, почему мы этого не сделали".
"За исключением нескольких близких друзей, семьи, мамы особенно и папы, остальные советовали нам ничего не говорить и оставить это юристам для суда".
"И я чувствую себя виноватым, потому что я не переставал думать: "Почему это происходит с моим братом?" Я должен был выговориться, но я просто чувствовал себя беспомощным", — цитирует Фердинанда-старшего Sky Sports.
01.12.2020 15:00
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Последние комментарии:
говорят в честь братьев фердинанд в баку возвели башню
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Интересно, а какой смысл во всей это истории сейчас? Зачем он это сейчас вспоминает? Возможно, тут интервью вырвано из контекста, и у Рио просто спросили об этой ситуации в интервью - тогда ладно. Но самому эту хуету вспоминать, и на весь мир орать - перебор.
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хоспади..сколько это гавно можно мусолить? А футбольные новости есть?
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"Тот инцидент, вероятно, стал катализатором упадка его карьеры"
а допустить тот факт, что его братец дно-футболист и просто скатился в уг ему БЛМ не позволяет
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Терри конечно нужно было следить за выражениями, но Фердинанды выглядят просто жалко пытаясь выкопать эту старую, тухлую историю зацепившись за повестку дня black lives matter...
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долго же он анализировал ситуацию, вместо мозгов - блэк кант)
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ой пзд обиженьки заебали
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Из за одной фразы карьера пошла под откос? Легенды Мю такие тупые, один краше другого
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Антон был неплохим игроком, но и не сильно хорошим. Тогдашний КПР - это его предел.
А всё началось не из-за того, что Терри его оскорбил, а то, что они потом попытались раздуть эту ситуацию. Промолчи бы он тогда, и никто бы не придал этому значения. Таких перепалок в каждом матче по три наберётся.
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А что вдруг?
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Усыпите уже этих обезьян ,вместе с аннабананой
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Странно что этот Антон в гейклубе аснл не играл. Только там опущенные играют, и такие же опущенные за них болеют.
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а этот все пиарится....
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