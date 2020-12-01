Анонс матча "Ливерпуль" — "Аякс"

"Ливерпулю" будет достаточно избежать поражения в домашнем противостоянии с "Аяксом" во вторник вечером, чтобы досрочно выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" должен был решать задачу по выходу в плей-офф еще в предыдущем туре группового этапа, но внезапно проиграл дома "Аталанте" (0:2), которую незадолго до этого разгромил на выезде (0:5).



Несмотря на осечку против "Аталанты", "красные" остаются лидером Группы D и имеют два очка преимущества над итальянской командой и как раз "Аяксом".



- "Аякс" выиграл три из четырех предыдущих встреч с "Ливерпулем" в еврокубках, но в четвертой потерпел поражение.



- Прежде "Аякс" лишь однажды гостил на "Энфилде" в рамках Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов, сыграв здесь 2:2 в ответном матче 1/8 финала в сезоне 1966/67.



- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 14 последних матчей против голландских команд (9 побед, 5 ничьих).



- "Аякс" не потерпел ни одного поражения в пяти последних выездах в Англию в рамках еврокубков (1 победа, 4 ничьи). Последним таким выездом была захватывающая ничья 4:4 против "Челси" в ноябре 2019.



- Поражение 0:2 от "Аталанты" прервало беспроигрышную серию "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги Чемпионов из восьми матчей (7 побед, 1 ничья).



- Прежде при Юргене Клоппе "Ливерпуль" лишь однажды проигрывал два матча подряд на групповом этапе Лиги Чемпионов (в ноябре 2018).



- "Аякс" не потерпел ни одного поражения в 11 последних выездных матчах в Лиге Чемпионов (7 побед, 4 ничьи), и это лучшая подобная серия амстердамской команды в соревновании с сентября 1994 по март 1997 (14).



- Со старта сезона 2017/18 нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 21 гол в Лиге Чемпионов. Больше за это время только у Роберта Левандовски (31), Криштиану Роналду (26) и Лионеля Месси (24).



В "Ливерпуле" надеялись, что к этому матчу может вернуться Наби Кейта после травмы задней поверхности бедра, но в понедельник полузащитник не тренировался с командой. В минувший уикенд Джеймс Милнер пополнил лазарет, где также находятся Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тиаго Алькантара, Трент Александер-Арнольд и Джердан Шакири.



Лига Чемпионов. Группа D. 5-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Аякс" (Голландия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция