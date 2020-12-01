Джона Терри связывают с назначением в "Дерби"

Джон Терри рассматривается на вакантную должность главного тренера "Дерби".

Попрощавшись с Филлипом Коку в начале ноября, руководство "Дерби" временно доверило управление первой командой Уэйну Руни.



Руни уже говорил, что хотел бы получить работу главного тренера на постоянной основе, однако у шейха Халида, который находится в завершающей стадии покупки клуба за 60 миллионов фунтов, могут быть другие планы.



Шейх Халид, утверждает Daily Mail, склоняется в сторону другого бывшего игрока сборной Англии, предпочитая не Руни, а Терри, который с октября 2018 ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле".



За два годы работы помощником Смита экс-капитан "Челси" набрался опыта, в том числе насчет повышения в классе, и теперь может получить свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще.



Назначение Терри не стало бы проблемой для Руни — в таком случае Уэйн просто сосредоточится на карьере игрока, отложив свои тренерские амбиции.