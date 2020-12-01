Джона Терри связывают с назначением в "Дерби"
Джон Терри рассматривается на вакантную должность главного тренера "Дерби".
Попрощавшись с Филлипом Коку в начале ноября, руководство "Дерби" временно доверило управление первой командой Уэйну Руни.
Руни уже говорил, что хотел бы получить работу главного тренера на постоянной основе, однако у шейха Халида, который находится в завершающей стадии покупки клуба за 60 миллионов фунтов, могут быть другие планы.
Шейх Халид, утверждает Daily Mail, склоняется в сторону другого бывшего игрока сборной Англии, предпочитая не Руни, а Терри, который с октября 2018 ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле".
За два годы работы помощником Смита экс-капитан "Челси" набрался опыта, в том числе насчет повышения в классе, и теперь может получить свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще.
Назначение Терри не стало бы проблемой для Руни — в таком случае Уэйн просто сосредоточится на карьере игрока, отложив свои тренерские амбиции.
01.12.2020 13:00
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Последние комментарии:
Кажись легенда МЮ сядет на баночку
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Джей Ти просто выи6ет жену шрека и все дела
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А точка джи по-прежнему накуй никому не нужна)))
Ну что за позорник!!!!!
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Шрек всю жизнь был в тени Великого Джей Ти.
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руни будет подзатыльник получать от терри
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