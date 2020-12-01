Джона Терри связывают с назначением в "Дерби"

Уэйн Руни и Джон Терри Джон Терри рассматривается на вакантную должность главного тренера "Дерби".

Попрощавшись с Филлипом Коку в начале ноября, руководство "Дерби" временно доверило управление первой командой Уэйну Руни.

Руни уже говорил, что хотел бы получить работу главного тренера на постоянной основе, однако у шейха Халида, который находится в завершающей стадии покупки клуба за 60 миллионов фунтов, могут быть другие планы.

Шейх Халид, утверждает Daily Mail, склоняется в сторону другого бывшего игрока сборной Англии, предпочитая не Руни, а Терри, который с октября 2018 ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле".

За два годы работы помощником Смита экс-капитан "Челси" набрался опыта, в том числе насчет повышения в классе, и теперь может получить свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще.

Назначение Терри не стало бы проблемой для Руни — в таком случае Уэйн просто сосредоточится на карьере игрока, отложив свои тренерские амбиции.


Метки Астон Вилла, Дерби, Руни, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 664

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  1. j24081993 01.12.2020 13:47 # j24081993
    Кажись легенда МЮ сядет на баночку

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  2. j-silver 01.12.2020 13:44 # j-silver
    Джей Ти просто выи6ет жену шрека и все дела

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  3. jirrort 01.12.2020 13:34 # jirrort
    А точка джи по-прежнему накуй никому не нужна)))
    Ну что за позорник!!!!!

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  4. chelsea88 01.12.2020 13:23 # chelsea88
    Шрек всю жизнь был в тени Великого Джей Ти.

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  5. yamateh 01.12.2020 13:01 # yamateh
    руни будет подзатыльник получать от терри

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