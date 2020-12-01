Анонс матча "Порту" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" будет подтвержден победителем Группы C Лиги Чемпионов, если избежит поражения в гостях у "Порту".

Выиграв все четыре первых матча на групповом этапе, включая волевую победу 3:1 над "Порту" на "Этихад", "Сити" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф соревнования.



"Порту" в свою очередь досрочно попадет в 1/8 финала, если избежит поражения против "Сити" или если "Олимпиакос" не обыграет "Марсель".



К этому матчу "горожане" подходят после победы 5:0 над "Бернли" в Премьер-Лиге — команду Хосепа Гвардиолы, наконец, прорвало в плане забитых голов.



- "Порту" проиграл все три предыдущие встречи с "Сити" с общим счетом 2:9, каждый раз пропуская минимум дважды.



- Единственный предыдущий раз "Сити" играл в гостях у "Порту" в феврале 2012, одержав победу 1:2 в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.



- "Порту" не выиграл ни одной из пяти последних встреч с английскими командами в Лиге Чемпионов (1 ничья, 4 поражения). Последняя такая победа случилась в декабре 2016 — 5:0 против "Лестера".



- "Сити" проиграл только один из семи предыдущих матчей против португальских команд в еврокубках, но случилось это во время последнего выезда в Португалию — 1:0 против "Спортинга" в Лиге Европы.



- "Порту" выиграл шесть из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, в седьмом потерпев поражение 1:4 от "Ливерпуля" в апреле 2019.



- "Сити" выиграл все четыре матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, а в трех крайних даже не пропускал. У "горожан" уже больше сухих поединков (3), чем в прошлом сезоне Лиги Чемпионов (2).



- 25.8 процентов ударов "Порту" по воротам становятся голами — выше показатель в этом розыгрыше Лиги Чемпионов только у менхенгладбахской "Боруссии" (28.6 процентов).



Из-за возникшего в колене дискомфорта нападающий "Сити" Серхио Агуэро остался дома. Защитник Натан Аке решил свои проблемы с бедром и готов играть. 19-летний полузащитник Томми Дойл поехал с командой.



Лига Чемпионов. Группа C. 5-й тур

"Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Порту. Стадион "Драгау". 23:00 Онлайн-трансляция