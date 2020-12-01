Робертсон назвал свою главную претензию к VAR
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон объяснил, в чем заключается его главная претензия к систем VAR.
Сфолив в самой концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона", Робертсон стал виновником назначения пенальти в ворота "Ливерпуля". В результате "красные" лишились двух очков — 1:1.
Робертсон не ставит под сомнение решение судейской бригады, но требует последовательности, потому что в других матчах арбитры закрывали глаза по похожие инциденты.
"Когда система VAR появилась, мы верили, что серых зон не останется. Все будет либо черным, либо белым, но я не думаю, что мы приблизились к этому".
"Нужно еще многое улучшить. Мы знали, что нам придется быть терпеливыми с VAR, потому что она не станет идеально работать немедленно, но прошло уже 18 месяцев, и совершаются одни и те же ошибки".
"В субботу... Если правила и рефери говорят, что это должен быть пенальти, то у меня нет проблем с этим".
"Но я также смотрел другие матчи (в воскресенье), в которых были похожие инциденты с участием Маркуса Рэшфорда и Адамы Траоре, но наказания там не последовало. Это было очень похоже на то, что сделал я с Данни Уэлбеком, но в обоих случаях пенальти не был назначен, а в моем — был".
"На мой взгляд, во всех трех случаях следовало назначить пенальти, либо во всех трех не назначать. Команды разочарованы тем, что в очень похожих ситуациях принимаются различные решения".
"Мы просто хотим последовательности. Мы верили, что получим ее благодаря VAR, но сейчас этого нет. Надеюсь, со временем это появится, потому что футбол отчаянно нуждается в этом", — цитирует Робертсона Sky Sports.
01.12.2020 11:00
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Последние комментарии:
Кто нибудь уже начнет мочить судей которые принимают эти решения наконец?
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Только красные имеют смелость высказываться против произвола системы
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Только что посмотрел эпизод с пенальти и могу сказать, что он по делу ноет
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такая выборочность при назначении/не назначении пенок лишь говорит о том, что единых правил нет, и судья на свое усмотрение наказывает команду или нет, просто потому, что ему так сейчас хочется.
просто кто-то не хочет работать, и вот за это судей надо наказывать, а то присосались к кормушке, как паразиты, и живут за чужой счет
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колбасники каждый день по очереди слёзы льют какой плохой этот нехороший вар. кто следующий...
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"Все будет либо черным, либо белым" - это что еще за разделение по цвету? расизм? требуем проверить высказывание портового и покарать по всей строгости толерантного европейского закона
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"В субботу... Если правила и рефери говорят, что это должен быть пенальти, то у меня нет проблем с этим".
"Но я также смотрел другие матчи (в воскресенье), в которых были похожие инциденты с участием Маркуса Рэшфорда и Адамы Траоре, но наказания там не последовало. Это было очень похоже на то, что сделал я с Данни Уэлбеком, но в обоих случаях пенальти не был назначен, а в моем — был".
Источник: http://fapl.ru/posts/82529/?c=1
Теперь за эти претензии ещё больше будут топить.
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Как же ты ска прав... Теперь бригада петарасов из будки решает, кого топить, а кого нет...
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