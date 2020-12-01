Виллиан: "У Артеты и Лэмпарда очень разные футбольные философии"

Микель Артета и Фрэнк Лэмпард Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что его нынешний наставник Микель Артета и Фрэнк Лэмпард, который тренировал его в "Челси", ничуть не похожи друг на друга по стилю работы.

Артета и Лэмпард считаются двумя прогрессивными специалистами, представляющими новое поколение тренеров. Оба были игроками и сейчас работают в клубах, за которые выступали.

Однако на этом их сходство заканчивается. Виллиан, который минувшим летом перешел из "Челси" в "Арсенал" свободным агентом, даже может назвать аспект, в котором Микель превосходит Фрэнка.

"У них очень разные футбольные философии. Возможно, единственное сходство в том, что они оба молодые тренеры, которых ждет блестящее будущее".

"Они не похожи друг на друга по тому, как они видят игру. Микель больше одержим тактическими аспектами футбола. Он замечательно разбирается в тактике и посвящает этому много времени во время тренировочных занятий. Естественно, Фрэнк тоже работает над тактикой, но по-другому", — сообщил Виллиан журналу FourFourTwo.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 10:00

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  1. benreily 01.12.2020 10:47 # benreily
    объяснил так объяснил. Артета работает над тактикой, Лэмпард - тоже, но по-другому.

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  2. acceptodessa 01.12.2020 10:38 # acceptodessa
    Первый взял два трофея, второй взял пару раз на клык. Философии действительно разные.

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  3. largo-winch 01.12.2020 10:24 # largo-winch
    One of them is manager of gays
    The other one manager of guys

    Thats all

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  4. ofori-twumasi 01.12.2020 10:19 # ofori-twumasi
    Эти философии отличаются тем, что одна из них позволяет добиваться результата, а другая нет.

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  5. shakur 01.12.2020 10:13 # shakur
    у Лэмпарда ИНН 150

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  6. m-ballack 01.12.2020 10:04 # m-ballack
    Лучше б забивал столько же, сколько пиздeл.

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  7. acceptodessa 01.12.2020 10:04 # acceptodessa
    философия сутулого бей вперед игра придет.

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