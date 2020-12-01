Виллиан: "У Артеты и Лэмпарда очень разные футбольные философии"
Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что его нынешний наставник Микель Артета и Фрэнк Лэмпард, который тренировал его в "Челси", ничуть не похожи друг на друга по стилю работы.
Артета и Лэмпард считаются двумя прогрессивными специалистами, представляющими новое поколение тренеров. Оба были игроками и сейчас работают в клубах, за которые выступали.
Однако на этом их сходство заканчивается. Виллиан, который минувшим летом перешел из "Челси" в "Арсенал" свободным агентом, даже может назвать аспект, в котором Микель превосходит Фрэнка.
"У них очень разные футбольные философии. Возможно, единственное сходство в том, что они оба молодые тренеры, которых ждет блестящее будущее".
"Они не похожи друг на друга по тому, как они видят игру. Микель больше одержим тактическими аспектами футбола. Он замечательно разбирается в тактике и посвящает этому много времени во время тренировочных занятий. Естественно, Фрэнк тоже работает над тактикой, но по-другому", — сообщил Виллиан журналу FourFourTwo.
01.12.2020 10:00
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Последние комментарии:
объяснил так объяснил. Артета работает над тактикой, Лэмпард - тоже, но по-другому.
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Первый взял два трофея, второй взял пару раз на клык. Философии действительно разные.
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One of them is manager of gays
The other one manager of guys
Thats all
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Эти философии отличаются тем, что одна из них позволяет добиваться результата, а другая нет.
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у Лэмпарда ИНН 150
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Лучше б забивал столько же, сколько пиздeл.
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философия сутулого бей вперед игра придет.
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