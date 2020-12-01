Виллиан: "У Артеты и Лэмпарда очень разные футбольные философии"

Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что его нынешний наставник Микель Артета и Фрэнк Лэмпард, который тренировал его в "Челси", ничуть не похожи друг на друга по стилю работы.

Артета и Лэмпард считаются двумя прогрессивными специалистами, представляющими новое поколение тренеров. Оба были игроками и сейчас работают в клубах, за которые выступали.



Однако на этом их сходство заканчивается. Виллиан, который минувшим летом перешел из "Челси" в "Арсенал" свободным агентом, даже может назвать аспект, в котором Микель превосходит Фрэнка.



"У них очень разные футбольные философии. Возможно, единственное сходство в том, что они оба молодые тренеры, которых ждет блестящее будущее".



"Они не похожи друг на друга по тому, как они видят игру. Микель больше одержим тактическими аспектами футбола. Он замечательно разбирается в тактике и посвящает этому много времени во время тренировочных занятий. Естественно, Фрэнк тоже работает над тактикой, но по-другому", — сообщил Виллиан журналу FourFourTwo.