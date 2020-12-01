Клопп: "Колено Ван Дейка не выглядит хорошо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился тревожными новостями насчет состояния здоровья защитника Виргила Ван Дейка.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с 17 октября, когда он получил травму крестообразных связок колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом.



Спустя две недели "Ливерпуль" объявил, что Виргил был успешно прооперирован, и до настоящего момента о 29-летнем голландце больше ничего не было слышно.



Однако накануне матча Лиги Чемпионов против "Аякса" Клопп кое-что рассказал о состоянии своего ведущего защитника.



"Конечно, мы поддерживаем контакт. Учитывая обстоятельства, он держится хорошо, но вот его колено хорошо не выглядит".



"Оно выглядит не так, как должно выглядеть колено, но это нормально, учитывая перенесенную операцию", — цитирует Клоппа talkSPORT.