Клопп: "Колено Ван Дейка не выглядит хорошо"

Виргил Ван Дейк Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился тревожными новостями насчет состояния здоровья защитника Виргила Ван Дейка.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с 17 октября, когда он получил травму крестообразных связок колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом.

Спустя две недели "Ливерпуль" объявил, что Виргил был успешно прооперирован, и до настоящего момента о 29-летнем голландце больше ничего не было слышно.

Однако накануне матча Лиги Чемпионов против "Аякса" Клопп кое-что рассказал о состоянии своего ведущего защитника.

"Конечно, мы поддерживаем контакт. Учитывая обстоятельства, он держится хорошо, но вот его колено хорошо не выглядит".

"Оно выглядит не так, как должно выглядеть колено, но это нормально, учитывая перенесенную операцию", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 09:00

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  1. gerrard08 01.12.2020 10:31 # gerrard08
    У меня тоже после лапароскопии долгое время колено напоминало на вид какой-то скомканный блин. Но ничего со временем все стало на свои места.

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  2. j-silver 01.12.2020 09:59 # j-silver
    колено вандика выглядит как жопы портовых после 7-2

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  3. mrsimph 01.12.2020 09:20 # mrsimph
    Здоровья Админу с такими заголовками. Собрал, проверяй.

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  4. j-silver 01.12.2020 09:14 # j-silver
    да уж, в данной ситуации рот клоппа вряд ли поможет

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  5. atlonich 01.12.2020 09:09 # atlonich
    Здоровья мальчишке

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