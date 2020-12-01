Хименес: "Надеюсь вскоре вернуться на поле"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес заявил, что надеется вскоре вернуться к выступлениям за свой клуб.

Напомним, победный для "волков" матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье вечером (1:2) обернулся для Хименеса тяжелейшей травмой.



В столкновении с защитником "канониров" Давидом Луисом игрок сборной Мексики получил перелом черепа и был немедленно прооперирован в одном из госпиталей Лондона.



Учитывая характер травмы, появились вопросы даже насчет продолжения Хименесом игровой карьеры. Однако для Рауля таких сомнений нет, о чем он сообщил, впервые выйдя на связь с публикой после инцидента.



"Спасибо за ваши слова поддержки. Я буду под медицинским наблюдением, и я надеюсь вскоре вернуться на поле", — сообщил Хименес в твиттере.