"Ньюкасл" закрыл свою базу из-за вспышки коронавируса

Ньюкасл "Ньюкасл" был вынужден закрыть свою тренировочную базу в понедельник из-за вспышки коронавируса.

Еще в минувшую пятницу главный тренер "сорок" Стив Брюс говорил, что COVID-19 был диагностирован у трех игроков и одного члена персонала.

С тех пор количество заразившихся коронавирусом только увеличилось. Получив в понедельник результаты воскресного тестирования, "Ньюкасл" отменил тренировку и велел своим игрокам оставаться дома.

Daily Mail ожидает, что база "сорок" в Бентоне останется закрытой и во вторник. Это означает, что у команды Брюса останется всего два дня, чтобы подготовиться к выезду к "Астон Вилле" в пятницу вечером.

В данный момент "Ньюкасл" не комментирует, как реально обстоит ситуация внутри клуба с заболевшими. Более того, игроки получили предписание тоже не распространяться на эту тему.

Ситуация усугубляется тем, что "Ньюкасл" также лишен ряда игроков из-за травм. Если к пятнице Брюсу не удастся собрать хотя бы 14 футболистов из числа членов первой команды, "сороки" могут попросить Премьер-Лигу отложить ближайший матч.


Метки Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2020 07:00

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  1. chr1s8rown 01.12.2020 07:37 # chr1s8rown
    Все изза ебанных китайцев.

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  2. scauzer11 01.12.2020 07:02 # scauzer11
    чую зрителей опять отменят!

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