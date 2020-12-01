"Ньюкасл" закрыл свою базу из-за вспышки коронавируса

"Ньюкасл" был вынужден закрыть свою тренировочную базу в понедельник из-за вспышки коронавируса.

Еще в минувшую пятницу главный тренер "сорок" Стив Брюс говорил, что COVID-19 был диагностирован у трех игроков и одного члена персонала.



С тех пор количество заразившихся коронавирусом только увеличилось. Получив в понедельник результаты воскресного тестирования, "Ньюкасл" отменил тренировку и велел своим игрокам оставаться дома.



Daily Mail ожидает, что база "сорок" в Бентоне останется закрытой и во вторник. Это означает, что у команды Брюса останется всего два дня, чтобы подготовиться к выезду к "Астон Вилле" в пятницу вечером.



В данный момент "Ньюкасл" не комментирует, как реально обстоит ситуация внутри клуба с заболевшими. Более того, игроки получили предписание тоже не распространяться на эту тему.



Ситуация усугубляется тем, что "Ньюкасл" также лишен ряда игроков из-за травм. Если к пятнице Брюсу не удастся собрать хотя бы 14 футболистов из числа членов первой команды, "сороки" могут попросить Премьер-Лигу отложить ближайший матч.